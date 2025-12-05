Слухи ЯНАО: чиновнику-стендаперу нашли замену

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ямальском правительстве неспокойно: в кабинетах гадают, почему губернатор Дмитрий Артюхов неожиданно перенес ежегодную прямую линию. Тем временем помощники экс-сенатора Григория Ледкова никак не могут найти работу, а в мэриях Салехарда и Нового Уренгоя начались кадровые перемещения. Кого бойкотировали коренные ямальцы, чем пенсионерки взбесили продавцов и от чего устали водители автобусов — читайте в свежих «Слухах».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Политбомонд Ямала насторожил перенос прямой-линии Артюхова

В кулуарах гадают о причинах переноса прямой линии губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, которую связывают с важными поручениями и задачами округа для первых лиц государства. Шепчутся, что это может быть связано с принятым недавно ямальским бюджетом и корректировкой его отдельных направлений с федеральным. Также не исключают, что «смотрины» в Кремле в конце недели прольют свет на будущее губернатора, учитывая его последние успехи на посту.

Имиджевый проект губернатора оставили без широкой огласки,…

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов завершил один из своих главных имиджевых проектов — расселение миллиона квадратов ветхого жилья в округе в обещанный срок. Но на Ямале это достижение не стали отмечать широко: говорят, губернатор посчитал, что лучшая огласка знакового события — это сотни благодарных ямальских семей.

…но пиарщикам не до отдыха

Впрочем, рассказывают, что пиарщики губернатора не остались без дела. Они уже готовят план масштабного освещения успехов Ямала на федеральном уровне до конца года. В частности, планируется проведение нескольких выставок, презентация округа для жителей Москвы и установка национальных чумов на катке рядом с Кремлем. Также запланирован выход фильмов и телепередач, рассказывающих о красотах туристического Ямала.

Помощники экс-сенатора остались без работы

Поговаривают, будто сотрудники бывшего сенатора от ЯНАО Григория Ледкова остались без работы после отставки шефа. Злые языки утверждают, что помощники экс-сенатора до сих пор не могут найти себе подходящую занятость. «После того, как Ледкова заменили, сотрудники остались не у дел, пытаются теперь самостоятельно устроиться хоть куда-нибудь. Бывший начальник с трудоустройством помогать, видимо, не захотел», — рассказывают собеседники.

Титовский ждет пополнения в команде до праздников,…

В столице округа обсуждают кадровую рокировку, в результате которой замдиректора депполитики регионального правительства Мария Заболотникова возглавит политблок мэрии Салехарда. Формально кандидатура чиновницы находится на рассмотрении в администрации, а о назначении будут готовы официально объявить уже до конца года, уверены собеседники. «Назначение фактически согласовано. Пока непонятно, последуют ли новые рокировки и будет ли команда мэра Титовского меняться дальше», — гадают источники.

…а Колодин готовится закрыть давнюю кадровую проблему

Ходят слухи, что в мэрии Нового Уренгоя наконец нашли подходящего человека на должность главного по «молодежке». Управление молодежной политики пустовало без начальника около года, после того как эту позицию покинул бывший чиновник-стендапер Евгений Попов (выступал в городских кальянных). «По результатам конкурса в кадровый резерв попал эксперт по грантам из Саратова — ожидается, что мэр Антон Колодин доверит ему контроль над управлением», — обсуждают источники.

Власти попали в «снежный капкан»

Знающие шепчут, что власти Ямала столкнулись с проблемами при уборке снега в городах региона. Количество выпавших осадков таково, что успеть очистить все и сразу не представляется возможным. Разумеется, у всех ведомств есть регламент по очистке — сначала дороги, а потом дворы. Вот только местные жители засыпают администрации и ведомства вопросами: дескать, а когда до дворов-то дойдет очередь? Только завершили очистку проезжей части — выпадает новый снег, и работы начинаются по кругу, так и не дойдя до придомовой территории. «Разумеется, подрядчики задействуют максимум усилий, однако полностью победить замерзшую воду еще не получилось…» — судачат слухачи.

Коренные ямальцы бойкотировали пресс-конференцию департамента КМНС,…

Слухачи шепчутся, что представители коренных ямальцев напрочь проигнорировали отчетную пресс-конференцию департамента по делам КМНС, традиционно проходящую в декабре и ранее вызывавшую дискуссии и споры с ведомством. Единственным представителем коренных северян, кто задал актуальные вопросы директору департамента Ульяне Каленюк, стала Светлана Лаптандер (сестра известной ямальской певицы и общественника Елены Лаптандер). Однако ее вопросы так и остались без ответа. «Еще бы, конференция побила „рекорд“ по скоротечности и длилась чуть больше восьми минут, тут не до ответов на вопросы», — хихикают слухачи.

…а агропром поддержал тенденцию по игнорированию вопросов

В кулуарах посмеиваются, что пресс-конференция агропромышленного комплекса ЯНАО прошла в лучших традициях докладов партийных функционеров СССР. За 25 минут общения директор департамента Андрей Рубашин рассказал о достижениях в отраслях, так же, как и Ульяна Каленюк из департамента коренных малочисленных народов Ямала, не ответив ни на один из вопросов жителей. «Скорее всего, нежелание отвечать на вопросы связано с установкой по уменьшению негатива и спорных вопросов в конце года, который регулярно возникал после отчетных пресс-конференций», — гадают сплетники.

Бабушки решили подсластить свою жизнь за счет продавцов

Ходят слухи, что ямальские сотрудники продуктовых магазинов начали массово жаловаться на бабушек, которые в огромном количестве подъедают конфеты на развес. Говорят, что старушки временами так наглеют, что фантики от съеденных сладостей оставляют прямо под прилавком. Одну-две конфетки продавцы еще могли бы простить, но не в случае, когда они исчезают целыми горстями. Но что сильнее всего выводит сотрудников из себя — так это их собственные финансовые потери, ведь даже одна пропавшая конфета, по итогу, отразиться на их заплате. «Это вообще ни в какие ворота. Потом нам, продавцам, еще и платить за их „сладкую жизнь“ придется», — возмущаются слухачи.

Водители автобусов задыхаются от переработок

Говорят, что водители автобусов в ЯНАО начали буквально задыхаться от переработок. Помимо основной работы, их якобы стали привлекать к развозкам туристов в ключевых городах. Ходят слухи, что переработки водителей достигают 18 часов. «Водители вынуждены обслуживать маршруты общественного транспорта, подвозить сотрудников до места работы, а теперь еще и сопровождать туристов. Работают и днем, и ночью, без продыху», — судачат слухачи.

Жители Салехарда не могут вместиться на парковке нового ТЦ

Салехардцы высказывают недовольство новым торговым центром в микрорайоне Обдорский. «В этот раз недовольство не связано с магазинами или отсутствием кафе — с этим в новом ТЦ все в порядке, однако ругают владельцев за то, что не продумано пространство для стоянки автомобилей, которые не влезают. Еще одна претензия предъявляется из-за въезда и выезда к комплексу: одного выезда оказалось мало, а между стоянкой и крыльцом нет тротуара, да и проблематично выезжать машинам с двух противоположных стоянок, высказывают претензии жители.

Эпидемия отпавших колес пришла в Ноябрьск

Ноябрьск охватила «эпидемия» технических неполадок с автобусами. За неделю у двух автобусов на дороге отпали колеса, а третий влетел на светофоре в легковушку. Местные жители шутят, что сделать первее: проверить транспортные парки и местных работников, выпускающих транспорт с нарушениями или пригласить батюшку, чтобы осветить автобусы, чтобы происшествий стало меньше.