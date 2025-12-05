Десятки тысяч квадратов аварийного жилья расселят в ЯНАО в 2026 году

Власти Ямала планируют построить миллион квадратных метров нового жилья к 2030 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ямальские власти планируют ликвидировать более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья в 2026 году. Вместе с тем, стройблок региона приступает к выполнению задачи по возведению одного миллиона квадратных метров нового жилья, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Уже ведется исполнение поручения губернатора Ямала о строительстве миллиона квадратных метров нового жилья. Прямо сейчас возводится 257 многоквартирных домов, площадью около 850 тысяч квадратных метров на более чем 16 тысяч квартир. Существующий градостроительный потенциал земельных участков в автономном округе позволяет достичь к 2030 году поставленной задачи», — говорится в сообщении.

Строительство миллиона квадратов нового жилья стало следующей задачей после расселения одного миллиона квадратных метров деревянных домов. Этот проект ямальские власти начали в 2019 году и завершили в первых числах декабря 2025 года.

Продолжение после рекламы