Десятки тысяч квадратов аварийного жилья расселят в ЯНАО в 2026 году

05 декабря 2025 в 16:22
Власти Ямала планируют построить миллион квадратных метров нового жилья к 2030 году

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ямальские власти планируют ликвидировать более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья в 2026 году. Вместе с тем, стройблок региона приступает к выполнению задачи по возведению одного миллиона квадратных метров нового жилья, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Уже ведется исполнение поручения губернатора Ямала о строительстве миллиона квадратных метров нового жилья. Прямо сейчас возводится 257 многоквартирных домов, площадью около 850 тысяч квадратных метров на более чем 16 тысяч квартир. Существующий градостроительный потенциал земельных участков в автономном округе позволяет достичь к 2030 году поставленной задачи», — говорится в сообщении.

Строительство миллиона квадратов нового жилья стало следующей задачей после расселения одного миллиона квадратных метров деревянных домов. Этот проект ямальские власти начали в 2019 году и завершили в первых числах декабря 2025 года.

В 2026 году строительные работы будут вестись на 114 соцобъектах, из которых 35 по плану будут введены до конца года. Капитальные ремонты проведут в 112 домах и завершат в 53 домах. Как ранее сообщало URA.RU, весной 2026 года власти рассчитывают сдать крупнейший спорткомплекс региона, который строят с 2016 года.

