Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Лабытнанги ветром сдуло фасад дома

Прокуратура организовала проверку из-за дома, фасад которого рухнул в Лабытнанги
05 декабря 2025 в 13:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Часть фасада дома рухнула из-за ветра в Лабытнанги

Часть фасада дома рухнула из-за ветра в Лабытнанги

Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Лабытнанги проверяет инцидент с частичным обрушением фасада многоквартирного дома. Предварительно установлено, что дом был поврежден из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«На место выехал исполняющий обязанности заместителя прокурора города Дмитрий Девятков. Предварительно установлено, что повреждение фасада многоквартирного дома 20а по улице Леонида Гиршгорна произошло из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

Управляющей компании вынесено представление. По факту нарушения требований по управлению многоквартирными домами прокуратурой возбуждено административное дело.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал