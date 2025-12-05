В Лабытнанги ветром сдуло фасад дома
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура Лабытнанги проверяет инцидент с частичным обрушением фасада многоквартирного дома. Предварительно установлено, что дом был поврежден из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
«На место выехал исполняющий обязанности заместителя прокурора города Дмитрий Девятков. Предварительно установлено, что повреждение фасада многоквартирного дома 20а по улице Леонида Гиршгорна произошло из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.
Управляющей компании вынесено представление. По факту нарушения требований по управлению многоквартирными домами прокуратурой возбуждено административное дело.
