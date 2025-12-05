На Ямале спасатели спасли пятерых жителей, у которых сломался снегоход

К ним на помощь пришли спасатели поискового отряда «Ямалспас» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Поисковый отряд «Ямалспас» помог пятерым ямальцам, оставшимся без транспорта в Ямальском районе. У них сломался снегоход во время переезда в село Сюнай-Сале. Об этом URA.RU рассказали в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

«Сегодня в поисково-спасательный отряд „Ямалспас“ поступило сообщение. Во время пути пятерых ямальцев у них сломалась техника (снегоход), и потребовалась эвакуация», — отметили в ведомстве.

Жители округа из села Яр-Сале хотели добраться до Сюнай-Сале, однако их транспорт сломался. Среди них было трое взрослых и два ребенка. К ним оперативно добрались спасатели на вездеходе.

Медицинская помощь ямальцам не требовалась. НА данный момент их доставляют обратно в Яр-Сале.