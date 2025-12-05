На Ямале спасатели спасли пятерых жителей, у которых сломался снегоход
К ним на помощь пришли спасатели поискового отряда «Ямалспас»
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Поисковый отряд «Ямалспас» помог пятерым ямальцам, оставшимся без транспорта в Ямальском районе. У них сломался снегоход во время переезда в село Сюнай-Сале. Об этом URA.RU рассказали в департаменте гражданской защиты ЯНАО.
«Сегодня в поисково-спасательный отряд „Ямалспас“ поступило сообщение. Во время пути пятерых ямальцев у них сломалась техника (снегоход), и потребовалась эвакуация», — отметили в ведомстве.
Жители округа из села Яр-Сале хотели добраться до Сюнай-Сале, однако их транспорт сломался. Среди них было трое взрослых и два ребенка. К ним оперативно добрались спасатели на вездеходе.
Медицинская помощь ямальцам не требовалась. НА данный момент их доставляют обратно в Яр-Сале.
Ранее спасатели «Ямалспаса» уже выезжали на похожие происшествия. В Приуральском районе вездеход «Трэкол» с пятью пассажирами частично провалился под лед в 25 км от села Аксарка, люди были спасены и доставлены в Салехард.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!