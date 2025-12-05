Логотип РИА URA.RU
Жителям Ямала предложили пройти бесплатную медицинскую диагностику

Бесплатную медицинскую диагностику проведут во всех медучреждениях в ЯНАО
05 декабря 2025 в 15:05
Акция «День здорового ямальца» пройдет в регионе 6 и 7 декабря

Фото: Илья Московец © URA.RU

Бесплатно выявить риски хронических заболеваний на ранних этапах предложили ямальцам в любом медучреждении округа. Акция «День здорового ямальца» пройдет 6 декабря — во многонаселенных Новом Уренгое и Ноябрьске диагностику будут проводить 6 и 7 декабря, сообщили в пресс-службе ямальского правительства.

«Всем, кто пройдет обследование, медики предложат пройти дополнительные исследования и сдать анализы. В зависимости от возможностей медицинского учреждения и показаний, можно выбрать анализ на онкомаркеры или гормоны, витамин D, биоимпедансометрию, УЗИ сосудов конечностей, щитовидной железы и других органов, а также консультации узких специалистов, в том числе эндокринолога, кардиолога, хирурга, онколога», — говорится в сообщении.

Акция проходит в регионе в четвертый раз — ежегодно ее участниками становятся около 500 северян. Ранее URA.RU сообщало о том, что центральная больница Нового Уренгоя объявила масочный режим.

