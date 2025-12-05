В Новом Уренгое простятся с бойцом СВО

Боец из Нового Уренгоя погиб на СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО) Сергей Костенко. В администрации города выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«Сергей Васильевич погиб при исполнении боевого задания, с честью выполнял поставленные задачи, защищая мирную жизнь. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким. Разделяем с вами горечь утраты», — говорится в сообщении в telegram-канале мэрии.