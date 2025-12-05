Логотип РИА URA.RU
В Новом Уренгое простятся с бойцом СВО

В ходе СВО погиб новоуренгоец Сергей Костенко
05 декабря 2025 в 13:14
Боец из Нового Уренгоя погиб на СВО

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО) Сергей Костенко. В администрации города выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«Сергей Васильевич погиб при исполнении боевого задания, с честью выполнял поставленные задачи, защищая мирную жизнь. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким. Разделяем с вами горечь утраты», — говорится в сообщении в telegram-канале мэрии.

Прощание с погибшим военнослужащим пройдет с 10:40 до 11:20 6 декабря по адресу Буровиков, 4. Ранее URA.RU сообщало о том, что тысячи семей бойцов СВО получили компенсацию за проезд в 2025 году.

