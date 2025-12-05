Уральский полпред Жога поздравил Надым с 95-летием

Полпред Жога назвал Надым перспективным районом Ямала и всей России Фото: Илья Московец © URA.RU

Полпред президента России на Урале Артем Жога поздравил жителей Надымского района ЯНАО — муниципалитет отмечает 95 лет со дня основания. О поздравлении сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

«Важным и определяющим судьбу событием для Надымского района стало открытие Медвежьего газового месторождения. При этом главное богатство вашей уникальной территории — его жители. Именно благодаря вашему упорству, самоотверженному труду и теплу сердец, Надымский район остается местом, где хочется жить, работать и воспитывать детей, невзирая на суровый климат», — цитируют Артема Жогу в пресс-службе.