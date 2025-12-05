Уральский полпред Жога поздравил Надым с 95-летием
Полпред Жога назвал Надым перспективным районом Ямала и всей России
Фото: Илья Московец © URA.RU
Полпред президента России на Урале Артем Жога поздравил жителей Надымского района ЯНАО — муниципалитет отмечает 95 лет со дня основания. О поздравлении сообщили в пресс-службе уральского полпредства.
«Важным и определяющим судьбу событием для Надымского района стало открытие Медвежьего газового месторождения. При этом главное богатство вашей уникальной территории — его жители. Именно благодаря вашему упорству, самоотверженному труду и теплу сердец, Надымский район остается местом, где хочется жить, работать и воспитывать детей, невзирая на суровый климат», — цитируют Артема Жогу в пресс-службе.
Полпред также отметил, что власти района и округа ведут постоянную работу по повышению качества жизни ямальцев. Ранее URA.RU сообщало, что в честь юбилея в Надыме закладывают капсулу времени, которую вскроют через 25 лет.
