Уральский полпред Жога поздравил Надым с 95-летием

05 декабря 2025 в 13:46
Полпред Жога назвал Надым перспективным районом Ямала и всей России

Фото: Илья Московец © URA.RU

Полпред президента России на Урале Артем Жога поздравил жителей Надымского района ЯНАО — муниципалитет отмечает 95 лет со дня основания. О поздравлении сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

«Важным и определяющим судьбу событием для Надымского района стало открытие Медвежьего газового месторождения. При этом главное богатство вашей уникальной территории — его жители. Именно благодаря вашему упорству, самоотверженному труду и теплу сердец, Надымский район остается местом, где хочется жить, работать и воспитывать детей, невзирая на суровый климат», — цитируют Артема Жогу в пресс-службе.

Полпред также отметил, что власти района и округа ведут постоянную работу по повышению качества жизни ямальцев. Ранее URA.RU сообщало, что в честь юбилея в Надыме закладывают капсулу времени, которую вскроют через 25 лет.

