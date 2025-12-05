Зарплаты учителей и уборка снега: какие вопросы жители ЯНАО задали на прямую линию губернатора

Жители ЯНАО написали более 800 комментариев с вопросами в социальных сетях Дмитрия Артюхова Фото: Роман Наумов © URA.RU

В грядущее воскресенье, 7 декабря 2025 года, состоится традиционная прямая линия с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. На ней глава региона ответит вопросы, которые больше всего волнуют жителей округа. Прямо сейчас ямальцы продолжают писать заявки губернатору, чтобы получить обратную связь по своим проблемам. URA.RU публикует подборку тем, которые более всего беспокоят жителей Ямала.

Новая система оплаты труда учителей на Ямале

Одна из наиболее волнующим ямальцев тем на данный момент — это изменение системы оплаты труда учителей, которую официально введут с 1 января 2026 года. По новым правилам, заработная плата педагогов будет формироваться за счет параметра «ученик-час». Таким образом, учитель будет получать деньги за то количество детей, которое он обучает.

Нововведение вызвало неоднозначную реакцию у жителей ЯНАО. Часть ямальских учителей и родителей отреагировали негативно. Они боятся, что такие изменения скажутся на итоговой зарплате специалистов. Местные жители просят губернатора дать разъяснения по этому поводу. «Педагогическое сообщество Ямала очень ждет ответа главы региона на обращение учителей!, — написал Сергей. „Кто виноват в том, что образование Ямала оказалось в таком положении, когда учителя потеряют в зарплате треть, а то и больше?“, — спрашивает главу региона Кульзираш.

Жители ЯНАО просят разъяснить работу программы «Молодая семья»





Программа «Молодая семья»

Еще одна тема из социальной сферы, которая беспокоит ямальцев — это программа «Молодая семья». Благодаря инициативе родители ребенка могут рассчитывать на денежные выплаты. Однако жителей округа беспокоит большая очередь на их получение, а также у них возникают вопросы по схеме их получения.

Ямальские родители хотят услышать, в связи с чем это происходит и каким образом это можно решить. «Почему так медленно двигается очередь по программе „Молодая семья“», — спрашивает пользователь.

Неработающий интернет

Не меньше вопросов было задано и по поводу работы мобильного интернета в регионе. Часть ямальцев столкнулась с тем, что они не могут пользоваться связью в определенных районах. В первую очередь жителей ЯНАО интересуют критерии отключения, а также примерная дата возобновления его функционирования. «Хотелось бы пояснений на тему — почему оплаченный мною мобильный интернет не работает в местах моего обитания», — задается вопросом обратившийся к губернатору ямалец. «в Аксарке какая нужда выключать мобильный интернет?», — спрашивает Андрей.

Ямальцы обеспокоены уборкой снега в городах





Уборка снега в городах ЯНАО

Также жителей Ямала серьезно волнует тема уборки снега на улицах городов. Проблемы ямальцы отмечают в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде. Основная претензия людей в данном вопросе: колейность на дорогах, а также вывоз убранных снежных гор за территорию города. «Страшная колея, кучи снега, зауженные дороги! Очень много аварий из-за этого, и пробки», — отмечает Регина. «Колейность и приглаживание снега вместо среза снега с дорожного полотна», — обращает внимание Станислав.

Это далеко не все, что интересует жителей ЯНАО. НА данный момент колчество комментариев в социальных сетях губернатора Дмитрия Артюхова превышает 800 единиц.