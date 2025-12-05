Логотип РИА URA.RU
Фейковый автодилер выманил у ямальца 1,5 миллиона рублей

Фейковый автодилер выманил у ямальца 1,5 миллиона рублей
05 декабря 2025 в 14:30
Мошенники обманом выманили 1,5 миллиона у ямальца, который хотел купить авто из-за рубежа

Мошенники обманом выманили 1,5 миллиона у ямальца, который хотел купить авто из-за рубежа

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Житель Ноябрьска (ЯНАО) стал жертвой мошенников, предложивших выгодно приобрести зарубежную машину. Потерпевший мужчина наткнулся на сайт по продаже авто, где оставил заявку на приобретение машины, вскоре с ним связался злоумышленник, который назвался менеджером автокомпании. О происшествии сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

«Для совершения сделки ноябрянин совместно с супругой оформил банковский кредит на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. В дальнейшем, следуя указаниям злоумышленника, он начал осуществлять многочисленные денежные переводы якобы для предоплаты, оформления документов, выкупа, растаможивания автомобиля и перерасчета платежей», — говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности потерпевший перевел на личную карту мошенника 1,5 миллиона рублей, а после последней операции фиктивный менеджер перестал выходить на связь. Желанный автомобиль доставлен не был.

Мужчина обратился за помощью к ноябрьским полицейским. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество). В полиции ямальцев предостерегли от переводов оплаты услуг на карты физлиц и покупок на сомнительных ресурсах.

