Фейковый автодилер выманил у ямальца 1,5 миллиона рублей

Житель Ноябрьска (ЯНАО) стал жертвой мошенников, предложивших выгодно приобрести зарубежную машину. Потерпевший мужчина наткнулся на сайт по продаже авто, где оставил заявку на приобретение машины, вскоре с ним связался злоумышленник, который назвался менеджером автокомпании. О происшествии сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

«Для совершения сделки ноябрянин совместно с супругой оформил банковский кредит на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. В дальнейшем, следуя указаниям злоумышленника, он начал осуществлять многочисленные денежные переводы якобы для предоплаты, оформления документов, выкупа, растаможивания автомобиля и перерасчета платежей», — говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности потерпевший перевел на личную карту мошенника 1,5 миллиона рублей, а после последней операции фиктивный менеджер перестал выходить на связь. Желанный автомобиль доставлен не был.

