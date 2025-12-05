Логотип РИА URA.RU
В Салехарде загорелся многоквартирный дом

Пожарные ликвидировали пожар в жилом многоквартирном доме в Салехарде
05 декабря 2025 в 13:04
Возгорание произошло в доме на улице Дружинина

Возгорание произошло в доме на улице Дружинина

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пожар в многоквартирном жилом доме произошел в Салехарде 4 декабря. Это было единственным возгоранием, на которое в этот день выезжали пожарно-спасательные подразделения МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Салехарде на улице Дружинина произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. В результате пожара повреждена стена подъезда площадью четыре квадратных метра», — сообщили в канале МЧС ЯНАО в MAX.

Как ранее сообщало URA.RU, в конце ноября сотрудники МЧС спасли мужчину из пожара в Салехарде. Пострадавшего обнаружили в загоревшемся доме, ему пришлось делать искусственную вентиляцию легких.

