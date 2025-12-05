В Салехарде загорелся многоквартирный дом
Возгорание произошло в доме на улице Дружинина
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Пожар в многоквартирном жилом доме произошел в Салехарде 4 декабря. Это было единственным возгоранием, на которое в этот день выезжали пожарно-спасательные подразделения МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Салехарде на улице Дружинина произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. В результате пожара повреждена стена подъезда площадью четыре квадратных метра», — сообщили в канале МЧС ЯНАО в MAX.
Как ранее сообщало URA.RU, в конце ноября сотрудники МЧС спасли мужчину из пожара в Салехарде. Пострадавшего обнаружили в загоревшемся доме, ему пришлось делать искусственную вентиляцию легких.
