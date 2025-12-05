Слухи ХМАО: замгенпрокурора устроил разнос

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У губернатора Югры Руслана Кухарука появится возможность прямого влияния на выборы главы Ханты-Мансийска. К депутатам Тюменской областной думы от Югры возникли вопросы из-за дороговизны стоимости авиабилетов. Экс-мэр Сургута Андрей Филатов в скором времени предстанет перед судом. А нефтяников хотят перевести на четырехдневную неделю. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Губернатор будет представлять кандидата на пост главы окружной столицы

Поговаривают, что после вступления в силу нового закона о местном самоуправлении в Югре могут изменить порядок назначения главы Ханты-Мансийска. «Обсуждается схема, при которой губернатор Руслан Кухарук будет представлять кандидатуру руководителя окружного центра. По аналогии с тем, как президент России вносит предложения по губернаторам Югры и Ямала. Для остальных муниципалитетов порядок выборов мэров останется прежним», — говорит инсайдер.

Тюменский депутат от ХМАО невольно открыл «ящик Пандоры»

Ходят слухи, что история с экономными перелетами парламентария Александра Зеленского может создать проблемы коллегам по облдуме. «Руководство облдумы удивило разницу в стоимости билетов. Одни депутаты тратят почти 30 тысяч, хотя субсидируемые рейсы из Югры стоят 6-7 тысяч, максимум девять. То ли он не знал, как работает субсидирование, то ли коллеги предпочитали брать билеты в последний момент, чтобы им компенсировали бизнес-класс», — усмехаются слухачи. Теперь, говорят, у руководства облдумы появилось куда больше вопросов к командировочным расходам.

Замгенпрокурора устроил жесткий разнос во время совещания в Ханты-Мансийске

Инсайдеры в погонах обсуждают итоги совещания с руководителями силовых структур и территориальными прокурорами, которое провел замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев во время представления в Ханты-Мансийске нового прокурора Югры Дмитрия Попова «Поговаривают, что еще на открытой части Зайцев довольно резко прошелся по ряду вопросов. Похоже, он сразу обозначил новому прокурору объем предстоящей работы. Люди выходили из зала в заметном напряжении. Страшно представить, что прозвучало на закрытой части», — передают очевидцы.

После Ханты-Мансийска Зайцев отправился в Туву представлять нового прокурора

Сергей Зайцев должен представить Евгения Ботвинкина в Туве Фото: Анна Майорова © URA.RU

В силовых структурах обсуждают продолжение кадровых перестановок. «Поговаривают, что сразу после представления нового прокурора Югры Дмитрия Попова замгенпрокурора Сергей Зайцев вылетел в Туву, чтобы представить нового руководителя надзорного ведомства Евгения Ботвинкина. Говорят, он уже приступил к работе, хотя официального объявления пока не было. До перевода Ботвинкин долгие годы возглавлял прокуратуру Югры», — делится слухмейкер.

Главного следователя Сургута заранее готовили к новой должности

Поговаривают, что глава следственного отдела Сургута югорского СК Владимира Ермолаева методично готовили к повышению, постепенно увеличивая нагрузку на его подразделение. «Он выстроил в Сургуте эффективную систему расследования, в том числе по экономическим делам. Поток материалов рос, в отдел передавали дела из других муниципалитетов — и команда успешно справлялась», — рассказывает инсайдер. По его словам, таким образом проверяли, насколько Ермолаев готов к более высокому уровню ответственности. Итогом стало досрочное назначение на руководящую позицию в отдел по особо важным делам.

Экс-мэр Сургута Филатов может оказаться на скамье подсудимых уже до Нового года

Инсайдеры говорят, что расследование уголовного дела экс-мэра Сургута Андрея Филатова подходит к концу. В ближайшее время оно будет передано в прокуратуру для вынесения обвинительного заключения. «Если все случится быстро, то первые заседания по делу экс-главы Сургута могут пройти в декабре. Ну или сразу после новогодних каникул», — шепчутся инсайдеры.

Нефтеюганскую горбольницу ждет смена руководства

Поговаривают, что в Нефтеюганской окружной клинической больнице готовятся к смене главврача. «Нынешнему руководителю Дмитрию Мальцеву прочат отставку, а на его место якобы рассматривают кандидата из Тюмени», — шепчутся слухачи. В медсообществе обсуждают, что решение могут объявить уже в ближайшее время.

Ключевой свидетель по делу экс-главы PR-кошелька властей ХМАО запутался в показаниях

Инсайдеры рассказывают, что руководитель нескольких проправительственных НКО Владислав Чернов стал путаться в показаниях на судебном процессе по делу экс-главы «Открытого региона» Оксаны Макеевой. «На заседании он фактически признал, что в 2024 году давал иные показания. Так и не смог четко объяснить, передавал ли он деньги Макеевой на проведение предвыборных викторин, растрату которых ей вменяют», — делятся инсайдеры. Участники процесса обсуждают, что такие расхождения могут осложнить позицию обвинения.

В нефтесервисной компании ХМАО обсуждают переход на четырехдневку

Поговаривают, что в одной из нефтесервисных компаний Югры хотят ради экономии перевести часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. «Речь только о местных, кто работает на постоянке. Вахтовиков это не касается, у них график прежний», — рассказал источник.

На нефтепромысле ХМАО работников выматывают ночные тревоги

Ходят слухи, что отдел ГО и ЧС одной из нефтяных компаний решил «перевыполнить план» и устраивает учебные тревоги среди ночи. «То в два, то в четыре часа утра поднимают. Народ уже злой. Им лишь бы отчитаться», — говорит инсайдер. Работники опасаются, что из-за постоянного стресса настоящую угрозу могут пропустить.

Нефтяные подразделения ХМАО соревнуются за лучший новогодний промысел

Поговаривают, что в крупной нефтяной компании Югры объявили конкурс на лучшее праздничное оформление промыслов: елки, снежные фигуры, инсталляции. «Пообещали премию тем, кто украсит территорию лучше остальных», — делится слухач. Но сотрудники отмечают, что материалы приходится искать самим, а оформление иногда съедает рабочее время.

В крупной нефтяной компании ХМАО штрафуют премиями за несвоевременную выдачу спецодежды

По слухам, сотрудников лишают премий, если они не успевают вовремя забрать спецодежду со склада. «Склад работает только в будни и в рабочие часы. Чтобы получить комплект, надо отпрашиваться, а выдают его еще и по частям и приходится приходить несколько раз», — жалуется нефтяник. В коллективах обсуждают, что логичнее было бы продлить режим работы склада или выдавать спецодежду сразу и полностью.

В ХМАО нефтяникам предлагают деньги вместо новогоднего подарка

Поговаривают, что в другой крупной нефтяной компании Югры взрослым сотрудникам предложили вариант: получить традиционный корпоративный подарок или заменить его денежной выплатой. «Детские оставляют всем, а взрослым — по желанию», — рассказал вахтовик. Размер компенсации пока не объявили, и работники спорят, что выгоднее.

Бьюти-мастера боятся остаться без клиентов…

Слухачи из индустрии красоты в Югре обсуждают возможный дефицит клиентов в бьюти-салонах и барбершопах в начале следующего года. «Обычно все наводят красоту и стригутся в самом конце декабря. Поэтому в январе есть риск лишиться части привычных доходов. А всем точно также нужно закрывать месяц и рассчитываться с долгами. Не говоря уже о том, что в праздничные каникулы народ не особо заглядывает в салоны. У всех дела поважнее», — разводят руками бизнесмены.

…и ищут лайфхаки

Некоторые предприниматели, по слухам, все-таки придумали как завлечь клиентов в сезон низкого спроса. «Некоторые пытаются повысить интерес скидочными купонами. Но воспользоваться такими предложениями обычно можно как раз только в „провальные“ недели. Остается надеятся, что клиенты подтянуться за приятными бонусами», — рассуждают предприниматели.

Нижневартовцев напугало исчезновение курьеров

Поговаривают, что в Нижневартовске на недавних выходных случился казус с курьерами. Якобы, доставщики в городе словно испарились на несколько часов. «Ждать пока курьер возьмет заказ в некоторых случаях нужно было часами. Сложилось впечатление, что ребята все разом то ли решили сделать себе выходной, то ли уйти на обед. И все это в момент высокого спроса. Мистика какая-то», — недоумевают вартовчане.

ПВЗ теряют клиентов из-за «синдрома вахтера»,...

Владельцы пунктов выдачи заказов в Югре обсуждают поведение сотрудников. Якобы, из-за жестких требований по возврату товаров, некоторые работники стали активно придираться к клиентам. «Многие, видимо, боясь очередных штрафов приобрели „синдром вахтера“. Возвратные товары осматривают чуть ли не под микроскопом. И не одобряют их, придираясь чуть ли не к каждой пылинке. Раздосадованных клиентов, конечно, такое поведение не устраивает. И они идут в другие пункты. А в старых трафик вместе с денежным оборотом снижается», — разводят руками слухмейкеры.

…а югорчанам приходится перепродавать товары

Слухачи рассказывают, что из-за жестких правил маркетплейсов по возврату товаров и придирчивых работников ПВЗ, югорчанам приходится перепродавать проблемные заказы. «Особенно, это наблюдается среди одежды. Некоторым банально рубят возврат после примерки из-за какой-нибудь торчащей ниточки или еле заметного пятнышка на обуви. А если размер не подошел, то желания оставлять товар у покупателя, конечно, нет. Поэтому тренд, когда вещи перепродают коллегам или знакомым, снова в моде», — обсуждают слухачи.

В детских поликлиниках Нижневартовска не попасть в кабинет здорового ребенка

Говорят, в городе снова обострилась проблема с нехваткой детских врачей. Кабинеты, где здоровым детям должны выдавать справки для секций и школ, почти всегда закрыты. «Врач то в отпуске, то на учебе, то на больничном. В итоге здоровые стоят в очереди вместе с заболевшими. Отправишь ребенка за справкой, а он рискует уйти из поликлиники уже с вирусом», — удивляются слухачи. Родители недоумевают, почему систему разделения потоков так и не смогли наладить.

В Югре снова спорят, кто должен убирать снег

Ходят слухи, что с первым снегом вернулась старая проблема: управляющие компании и городские коммунальщики не могут поделить ответственность. Одни говорят — территория не наша, другие отправляют жалобщиков обратно. «Каждую зиму одно и то же. Мы ходим по завалам снега, а УК и администрация перебрасывают проблему друг на друга. Неужели нельзя заранее определить зоны уборки?» — негодуют жители.

Жители Нижневартовска ищут юристов, чтобы «законно списать» долги по ЖКХ

Поговаривают, что в городских чатах набирает популярность идея «избавиться от долгов» с помощью юристов. «Народ готов платить за консультации, но не готов постепенно погашать долг. И смешно, и грустно: часто за услуги юриста отдают больше самой задолженности», — усмехаются в коммунальной тусовке. Несмотря на скепсис, запросы на таких специалистов растут.

У закрытого ресторана в Сургуте внезапно «ожила» доставка

Ходят слухи, что у ликвидированного летом «Мишка бара» неожиданно появилась возможность заказать еду через сервис доставки. Пользователи даже решили, что бар открылся снова. «В приложении значился старый адрес, но на его месте давно работает другое заведение. Там и сообщили, что у ресторана новый хозяин, а сервис, похоже, подтянул старую карточку по ошибке», — шепчутся наблюдатели. Горожане обсуждают, сколько заказов успело уйти «в никуда».

В Сургуте перед новогодними праздниками активизировались «икорные» мошенники

Сургутяне рассказывают, что в городских чатах участились жалобы на продавцов деликатесов, которые исчезают после предоплаты. «Спрос на красную икру перед праздниками растет, и многие ищут товар подешевле в соцсетях. Мошенники просят сразу оплатить банку, обещают быструю доставку и пропадают вместе с деньгами», — поделился собеседник. Жители советуют друг другу покупать только у проверенных продавцов.

Фанаты заподозрили молодого певца в отмене концерта в ХМАО из-за пустых мест

Ходят слухи, что фанаты заподозрили известного музыканта в отмене концерта в Нижневартовске якобы из-за не раскупленных билетов. «Команда певца сообщила об отмене концерта без объяснения причин за день до того, как должен был выйти на сцену. Поклонники же предположили, что артист решил не ехать в Нижневартовск якобы из-за того, что концерт не окупится. За несколько дней до планируемой даты в зале действительно пустовали десятки мест», — судачат сплетники.

