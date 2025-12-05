Полпред Жога анонсировал проведение форума «Патриоты Урала» в ХМАО
О проведении форума в ХМАО Жога сообщил в своем tg-канале
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Пятый юбилейный форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала» состоится в ХМАО. Мероприятие пройдет на площадке Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске с 17 по 19 марта 2026 года. Об сообщил у себя в tg-канале полпред по УрФО Владимир Жога.
«Югра не случайно стала местом проведения юбилейного форума: именно здесь работает уникальный Гуманитарный добровольческий корпус, который помогает раненым бойцам спецоперации в госпиталях. Считаю, что такой опыт нужно не только поддерживать, но и распространять на другие регионы», — указано в канале.
На форуме будет представлена новая площадка «Патриоты Урала. Дети» для школьников и молодежи, включая участников «Движения Первых». Регистрация для волонтеров, занимающихся поддержкой участников специальной военной операции и их семей, открыта до 23:00 18 января 2026 года. Подать заявку могут жители всех регионов России, достигшие 14 лет.
