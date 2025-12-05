Подросток сбежал из дома ради встречи с друзьями из ХМАО
Фото: Илья Московец © URA.RU
Пятнадцатилетний подросток из Уфы дважды сбегал от матери, чтобы вернуться к друзьям в Нижневартовск (ХМАО). Школьника оба раза находили и возвращали в семью сотрудники транспортной полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте.
«В беседе с сотрудниками ПДН старшеклассник подтвердил, что на поезде направлялся в город своего детства, билет приобрел на сэкономленные карманные деньги», — рассказали в полиции. По их информации, подросток был категорически не согласен с переездом матери из ХМАО в Уфу и хотел вернуться в Нижневартовск.
После первой находки подростка до прибытия матери поместили в реабилитационный центр, но уже через несколько часов он сбежал повторно, сев в машину на вокзале. Полицейские Нижневартовска задержали его в квартире друга, после чего ребенок был передан матери. В транспортной полиции напомнили о необходимости сразу обращаться за помощью, если ребенок самовольно ушел из дома.
