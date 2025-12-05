В ХМАО СКР проверяет чиновников из-за отсутствия освещения на пути к школе
Проверка проводится по статье халатность
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Нефтеюганске (ХМАО) следственный комитет начал проверку в отношении чиновников из-за неисполнения проекта по освещению дороги к школе-интернату для детей с ОВЗ. Поводом стала публикация в соцсетях о том, что путь от остановки до учебного заведения вечером погружен в полную темноту, что создает опасность для учащихся. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении.
«Проект освещения был подготовлен еще в 2023 году, но не был реализован в связи с отсутствием финансирования. По поручению руководителя следственного управления СК России по ХМАО — Югре по доводам публикации организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статье халатность», — сообщили в ведомстве.
В ходе проверки, которая началась после мониторинга соцсетей, следователи выяснят все обстоятельства ситуации. Отмечается, что отсутствие фонарей на пути к школе-интернату создает трудности и опасность для его учеников. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!