В Сургуте открылись два новых ресторана
Ресторан «The мясо» открылся на месте бывшего «Мишка бара»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) открылись два новых ресторана — вторая «Хурма» и «The мясо». Оба заведения расположились в центре города.
«The мясо» открылся на месте бывшего «Мишка бар». В меню представлены около девяти стейков из мраморной говядины, рыба, ростбиф, неаполитанская пицца. Правда ресторан еще не запустил доставку. «У нас пока нет своей доставки с курьерами. Вы можете сделать заказ как самовывоз с полной предоплатой. Если не можете приехать сами, вызовите такси», — узнал корреспондент URA.RU в заведении.
Тем временем в городе расширился старейший грузинский ресторан «Хурма». Второй филиал оказался больше по площади, чем первый. Также новинки появились в меню. Кроме привычных блюд гостям предлагают морские деликатесы.
Ранее URA.RU сообщало об открытии в Сургуте ирландский паб сети Harat»s. Заведение начнет принимать гостей в техническом режиме в конце декабря.
