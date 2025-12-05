Логотип РИА URA.RU
В Сургуте открылись два новых ресторана

05 декабря 2025 в 15:21
Ресторан "The мясо" открылся на месте бывшего "Мишка бара"

Ресторан «The мясо» открылся на месте бывшего «Мишка бара»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) открылись два новых ресторана — вторая «Хурма» и «The мясо». Оба заведения расположились в центре города.

«The мясо» открылся на месте бывшего «Мишка бар». В меню представлены около девяти стейков из мраморной говядины, рыба, ростбиф, неаполитанская пицца. Правда ресторан еще не запустил доставку. «У нас пока нет своей доставки с курьерами. Вы можете сделать заказ как самовывоз с полной предоплатой. Если не можете приехать сами, вызовите такси», — узнал корреспондент URA.RU в заведении.

Тем временем в городе расширился старейший грузинский ресторан «Хурма». Второй филиал оказался больше по площади, чем первый. Также новинки появились в меню. Кроме привычных блюд гостям предлагают морские деликатесы.

Ранее URA.RU сообщало об открытии в Сургуте ирландский паб сети Harat»s. Заведение начнет принимать гостей в техническом режиме в конце декабря.

