Турагенты ХМАО назвали способ сэкономить на зимних путешествиях

Чтобы сэкономить на зимних путешествиях турагенты советуют жителям ХМАО выбирать для отдыха время низкого сезона. В декабре это предновогодние недели, а в январе — даты после праздников. Лайфхак URA.RU обсудило с экпертом компании «Семь чудес» Марианной Кульченко.

«До праздников в декабре бывают до Нового года дешевые варианты. То есть, с 10 по 25 число. И в январе сразу после праздников цена будет снижаться», — поясняет турагент. Во время сниженного спроса можно найти как более доступные билеты, так и места в отелях.

В новогодние каникулы наоборот турагенты наблюдают повышенный спрос и рост цен. Чтобы сэкономить в это время, туристам приходится бронировать отдых еще летом.

«Если летом бронировали тур в Египет на Новый год за 160 тысяч на двоих. То сейчас такой будет стоить около 250 тысяч и выше», — рассуждает эксперт.