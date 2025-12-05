Турагенты ХМАО назвали способ сэкономить на зимних путешествиях
Чтобы сэкономить, турагенты советуют путешествовать зимой во время низкого спроса
Фото: Антон Белицкий © URA.RU
Чтобы сэкономить на зимних путешествиях турагенты советуют жителям ХМАО выбирать для отдыха время низкого сезона. В декабре это предновогодние недели, а в январе — даты после праздников. Лайфхак URA.RU обсудило с экпертом компании «Семь чудес» Марианной Кульченко.
«До праздников в декабре бывают до Нового года дешевые варианты. То есть, с 10 по 25 число. И в январе сразу после праздников цена будет снижаться», — поясняет турагент. Во время сниженного спроса можно найти как более доступные билеты, так и места в отелях.
В новогодние каникулы наоборот турагенты наблюдают повышенный спрос и рост цен. Чтобы сэкономить в это время, туристам приходится бронировать отдых еще летом.
«Если летом бронировали тур в Египет на Новый год за 160 тысяч на двоих. То сейчас такой будет стоить около 250 тысяч и выше», — рассуждает эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали активно интересоваться путешествиями на озеро Байкал. По словам турагентов SoloWay, югорчане едут туда ради природных пейзажей и за красивым контентом.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!