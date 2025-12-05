В ХМАО отменили концерт популярного молодежного певца

Артист не смог приехать в Нижневартовск по семейным обстоятельствам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске отменили концерт Амирхана Батабаева, известного под псевдонимом Amirchik. Об этом представители концертной площакди «Дворец искусств» сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«По независящим от нас причинам концерт исполнителя Amirchik, запланированный на 5 декабря, не состоится. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения», — говорится в сообщении.

В ответ на комментарии расстроенных фанатов, представители уточнили, что получили известие за сутки до того, как артист должен был выйти на сцену. «Решение о проведении или отмене концерта принимает организатор. Вчера вечером организатор сообщил, что по семейным обстоятельствам артист не может дать концерт», — добавили во «Дворце искусств».

Тем временем поклонники пожаловались, что не могут вернуть деньги за билеты. Оказалось, из-за поздней отмены концерта билетный оператор еще не успел запустить процесс возврата. Зрителей попросили немного подождать, заверив, что все получат средства в полном объеме.