Дольщики и мигранты: Генпрокуратура поставила первоочередные задачи перед новым прокурором ХМАО

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев определил первоочередные задачи для нового руководителя надзорного ведомства Югры Дмитрия Попова. Он потребовал обратить особое внимание на проблемы с обманутыми дольщиками, нарушениями в сфере миграционного законодательства и защитой прав участников СВО и их семей.

«Есть ряд направлений, требующих отдельного внимания, принятия отдельных мер по активизации надзорной деятельности. Под постоянным контролем должны оставаться вопросы соблюдения социальных прав граждан, инвалидов, пенсионеров, несовершеннолетних, их медицинского лекарственного обеспечения, детей сирот обеспечения жильем», – заявил Зайцев на заседании в Ханты-Мансийске.