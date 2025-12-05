Дольщики и мигранты: Генпрокуратура поставила первоочередные задачи перед новым прокурором ХМАО
Замгенпрокурора поставил первоочередные задачи новому прокурору ХМАО
Фото: Илья Московец © URA.RU
Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев определил первоочередные задачи для нового руководителя надзорного ведомства Югры Дмитрия Попова. Он потребовал обратить особое внимание на проблемы с обманутыми дольщиками, нарушениями в сфере миграционного законодательства и защитой прав участников СВО и их семей.
«Есть ряд направлений, требующих отдельного внимания, принятия отдельных мер по активизации надзорной деятельности. Под постоянным контролем должны оставаться вопросы соблюдения социальных прав граждан, инвалидов, пенсионеров, несовершеннолетних, их медицинского лекарственного обеспечения, детей сирот обеспечения жильем», – заявил Зайцев на заседании в Ханты-Мансийске.
Отдельное внимание замгенпрокурора потребовал уделить обманутым дольщикам и отметил проблему с ЖК «Уютный» в Сургуте, который планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года. Также Зайцев акцентировал внимание на сложную ситуацию в миграционной сфере и потребовал усилить работу в этом направлении.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!