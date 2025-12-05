В ХМАО работникам подняли зарплаты перед Новым годом
За месяц средняя зарплата в Югре выросла почти на 8%
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Средняя зарплата в Югре за месяц выросла почти на 8%. В ноябре работодатели были готовы платить более 92 тысяч рублей, сообщает HeadHunter.
«Предлагаемая зарплата в ноябре в Ханты-Мансийском автономном округе в среднем составила 92 252 рублей. Месяц назад компании платили 85 616 рублей. Оплата выросла на 7,7%», — следует из статистики сервиса. Предложения работодателей увеличивались в течение всей осени. Если в сентябре показатель был около 80,9 тысяч рублей, то в октябре средняя зарплата выросла на 6%.
За месяц больше всего вакансий появилось в сфере страхования — на 67%. Сотрудников активно искали и фитнес-клубы и салоны красоты. Здесь спрос вырос на 14%. Также компании заинтересованы в административном персонале (+9).
Югорчане при этом стали чаще искать работу в сфере автомобильного бизнеса и среди рабочих позиций. Также число резюме увеличилось в отрасли транспорта и логистики.
Ранее URA.RU рассказывало про офисные профессии, где проще устроиться на работу. По данным «Авито», одними из самых популярных по спросу оказались администраторы, операторы колл-центров и менеджеры. А самые выгодные зарплаты в регионе предлагают инженерам.
