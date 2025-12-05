Следователи из ХМАО возбудили уголовное дело после взрыва на заправке

Следователи назначили ряд экспертиз Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный отдел по городу Ханты-Мансийск возбудил уголовное дело после происшествия на автогазозаправочной станции. Накануне днем там произошел взрыв газового баллона. Информация об этом была опубликована в tg-канале ведомства.

«По факту происшествия на автомобильной газозаправочной станции в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются», — пояснили в следственном органе.