Происшествия

Криминал

Следователи из ХМАО возбудили уголовное дело после взрыва на заправке

05 декабря 2025 в 13:13
Следователи назначили ряд экспертиз

Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный отдел по городу Ханты-Мансийск возбудил уголовное дело после происшествия на автогазозаправочной станции. Накануне днем там произошел взрыв газового баллона. Информация об этом была опубликована в tg-канале ведомства.

«По факту происшествия на автомобильной газозаправочной станции в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются», — пояснили в следственном органе.

Также по делу проводятся необходимые следственные действия и назначен комплекс экспертиз. Следователи выясняют, что стало причиной взрыва. Ранее сообщалось, что на заправке в ХМАО, произошел взрыв. В результате случившегося пострадал один человек. 

Материал из сюжета:

В Ханты-Мансийске произошел взрыв на газозаправочной станции

