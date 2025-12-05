Аналитики назвали самые популярные дешевые иномарки у водителей ХМАО

Югорчане покупают подержанные иномарки от 1 до 2 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Югры чаще всего в 2025 году покупали Toyota и Hyundai с пробегом в ценовом диапазоне от 1 до 2 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито».

«В ценовом сегменте лидирует — Toyota. В Ханты-Мансийском автономном округе — 24,9% при средней цене 1 405 000 рублей. Среди конкретных моделей стабильно выделяется Toyota Camry. На Camry приходится 10,2% интереса при средней цене — 1 500 000 рублей», — говорится в исследовании.

Среди Hyundai югорчане интересовались Solaris. Доля авто более 5% при средней стоимости почти 1,3 миллиона. В топ-5 моделей также входят Rio, RAV4 и Sportage.

Продолжение после рекламы

«Вторая половина рейтинга десяти самых востребованных моделей выглядит так: Polo, Octavia, Creta, X-Trail и Mazda 6. Средняя цена автомобилей массовых брендов с пробегом в Ханты-Мансийском автономном округе достигает 1 380 000 рублей», — отмечают аналитики.