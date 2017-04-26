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Главные новости Пермского края
11:39  26 апреля 2017 3

На крупном пермском оборонном заводе останавливают производство

Исполнительный директор ЗИД Егор Заворохин намерен дать пресс-конференциюФото: группа ВК "ЗИД Пермь: новости, обсуждения, вакансии"

Пермский завод имени Дзержинского, где недавно прошли обыски и аресты, частично остановил производство. Профком предприятия намерен провести митинг, но в полиции заподозрили, что рабочих вынуждают туда идти.

Во вторник, 25 апреля, профком ЗИДа подал в мэрию заявку на проведение митинга 5 мая, однако городские власти ее отклонили по причине того, что она была поздно подана. В среду, 26 апреля, заявку подадут повторно — на этот раз на 12 мая. Как рассказал «URA.RU» председатель профкома завода Рим Галимзянов, к нему уже обращались правоохранительные органы. «Мне заявили, что я чуть ли не руки выкручиваю работникам, заставляя идти на митинг. Я ответил: „Приходите, посмотрите на этих сотрудников сами“. Людям нужна стабильность, производство не может нормально работать в условиях постоянного ареста топ-менеджеров», — сказал собеседник.

По словам пресс-секретаря ЗИДа Константина Кякинена, сейчас производство на заводе частично остановлено, но в целом предприятие функционирует. Подробнее о ситуации на ЗИДе в среду, 26 апреля, расскажет журналистам исполнительный директор завода Егор Заворохин.

Анна Белкина
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