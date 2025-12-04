Теннис уходит, падел приходит: что такое падел и как в него играть

Падел-теннис — ракетный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Падел — самый быстрорастущий вид спорта в мире, в который играют более 25 миллионов человек в 115 странах. Эта смесь тенниса и сквоша покорила футболистов Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича, а также поп-звезд от Дженнифер Лопес до Энрике Иглесиаса. В России падел признан с 2019 года, корты появились в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах. Подробнее о том, что такое падел, как в него играть, сколько стоит экипировка и где найти корты — в материале URA.RU.

Что такое падел-теннис

Падел (от английского paddle — «весло») — командная спортивная игра с ракеткой и мячом, которая сочетает элементы большого тенниса, сквоша и настольного тенниса. Игра проходит исключительно в формате 2×2 — одиночных матчей в паделе не существует. Это делает его социальным видом спорта, где важны коммуникация и взаимопонимание между партнерами.





1/2 Игра преимущественно парная, но иногда практикуются и одиночные встречи Фото: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

Главная особенность падела — закрытый корт размером примерно 20×10 метров (вдвое меньше теннисного), окруженный стеклянными и металлическими стенами высотой 3-4 метра. Эти стены не декорация, а полноценный элемент игры — мяч может отскакивать от них, и игроки используют это для сложных обманных ударов и тактических комбинаций.

Для игры используются специальные облегченные ракетки без струн, с перфорированной поверхностью и отверстиями для меньшего сопротивления воздуху. Мячи внешне похожи на теннисные, но имеют меньшее давление, что делает игру более контролируемой и доступной для новичков.

История падел-тенниса: от мексиканской виллы до мирового феномена

Падел-теннис (падел) был изобретен в 1969 году в Мексике Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Падел появился совершенно случайно в 1969 году в мексиканском городе Акапулько. Бизнесмен Энрике Коркуэра, занимавшийся экспортом сахара, купил участок и по просьбе жены Вивианы, бывшей мисс Аргентина и любительницы тенниса, решил построить теннисный корт. Однако места оказалось недостаточно из-за особенностей рельефа.

Тогда Коркуэра создал уменьшенную версию корта и обнес его высокими бетонными стенами, чтобы мячи не улетали к соседям. Первоначально стены были бетонными, зрители не могли наблюдать за игрой. Со временем на смену бетону пришли стеклянные стены и искусственный газон. Вместо обычных теннисных ракеток использовали укороченные варианты без струн, напоминающие весло — отсюда и название (от английского paddle — «весло»).

В 1974 году испанский принц Альфонсо де Гогенлоэ, гостивший у Коркуэры, так впечатлился новой игрой, что по возвращении домой построил первые корты в Marbella Club. С этого момента падел начал триумфальное распространение по Европе. К 1990-м годам в Испании на игру подсела элита — корты строили при дорогих отелях и теннисных комплексах. Когда играющим в падел обнаружили премьер-министра Хосе Марию Аснара, у которого было около 100 ракеток, спорт стал по-настоящему массовым.

Сначала новый вид спорта был распространен в кругу богатых бизнесменов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В 1991 году была создана Международная федерация падела (FIP). В 2000-х падел вышел за пределы Пиренейского полуострова — в него играли в Латинской Америке, Скандинавии, на Ближнем Востоке. В Аргентине падел стал вторым по популярности видом спорта после футбола. В 2021 году игра была признана Международной федерацией тенниса, а в 2023 году включена в программу Европейских игр.

В России падел появился в начале 2010-х благодаря испанскому тренеру Кристиану Таруэлле, который обосновался в Воронеже. Первые корты открылись в 2018 году в Москве и Сочи. С 2019 года падел — официально признанный вид спорта в России. Сегодня в стране корты есть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Волгограде, Красноярске и других городах.

Правила игры в падел

Подача — снизу, после отскока мяча от пола, направляя его по диагонали через сетку в противоположное поле соперника Фото: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

Правила падела напоминают теннисные, но имеют важные отличия. Счет ведется по теннисной системе: 15, 30, 40, гейм. Сет играется до 6 выигранных геймов с разрывом минимум в два. Матч обычно продолжается до двух победных сетов. При счете 6:6 играют тай-брейк. Если счет становится 40:40, это называется «ровно» (deuce), после чего нужно выиграть два очка подряд — сначала «преимущество» (advantage), затем гейм.

Подача выполняется исключительно снизу, одной рукой. Игрок бросает мяч вниз, и после отскока от пола ударяет его ракеткой на уровне пояса или ниже. Подача производится диагонально — из правого квадрата в левый квадрат соперника. Мяч должен сначала коснуться корта в зоне подачи противника. Если мяч попадает в сетку, но затем приземляется в правильном квадрате, подача переигрывается. На подачу дается две попытки, как в теннисе.

Ключевое отличие падела — использование стен. Мяч остается в игре после отскока от стеклянных или металлических стен. Игроки могут отбивать его как до, так и после рикошета от задних или боковых стен. Главное условие — мяч должен сначала коснуться пола, а затем может отскочить от стены. После этого его нужно отбить обратно на половину соперника.

Мяч считается вне игры, если он дважды отскочил от корта на одной половине или если он отскакивает от стены за пределами игровой зоны (за задней сеткой). Нельзя бить мяч напрямую в стену соперника — сначала он должен коснуться их корта. Также запрещено касаться сетки или стены во время розыгрыша, перелезать через сетку, заступать на чужую половину или покидать линию подачи до того, как мяч перелетел через сетку.

В профессиональных играх разрешен выход за пределы корта — игрок может выбежать за площадку и отбить мяч, если тот не коснулся земли второй раз. Это называется «салида» (salida — вылет).

Основные удары и техника в падел-теннисе





1/2 Формат игры — только парный, одиночных матчей в паделе не существует Фото: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

В паделе существует несколько ключевых ударов, пришедших как из тенниса, так и специфичных для этого вида спорта:

Форхенд и бэкхенд — базовые удары справа и слева, используются в атаке и защите.

— базовые удары справа и слева, используются в атаке и защите. Воллей — быстрый короткий удар с лета у сетки, оборонительный прием.

— быстрый короткий удар с лета у сетки, оборонительный прием. Смэш — мощный атакующий удар с дальней позиции по высокому мячу.

— мощный атакующий удар с дальней позиции по высокому мячу. Бандеха — крученый удар сверху без отскока мяча, похож на смэш, но мягче. Используется для контроля игры.

— крученый удар сверху без отскока мяча, похож на смэш, но мягче. Используется для контроля игры. Вибора — атакующая версия бандехи с большим вращением мяча, который при отскоке от стекла смещается в сторону.

— атакующая версия бандехи с большим вращением мяча, который при отскоке от стекла смещается в сторону. Чикита — медленный, низкий и контролируемый удар по мячу с отскока, направляется в ноги соперникам у сетки. Тактический удар.

— медленный, низкий и контролируемый удар по мячу с отскока, направляется в ноги соперникам у сетки. Тактический удар. Лоб (свеча) — удар по дуге на половину соперника, дает время вернуться к сетке.

(свеча) — удар по дуге на половину соперника, дает время вернуться к сетке. Боаст — удар с попаданием мяча в заднюю или боковую стену.

— удар с попаданием мяча в заднюю или боковую стену. Контрапаред — удар в стену на своей половине корта, используется в крайних случаях.

Инвентарь и экипировка для игры в падел: цены









1/3 Ракетки — есть легкие модели для новичков и профессиональные серии с карбоновыми рамами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Для игры в падел понадобится специальное оборудование. Вот примерные цены на 2025 год:

Ракетка — от 4000 до 30 000 рублей. Новичкам подойдут модели круглой формы для лучшего контроля за 12000-15000 рублей. Профессиональные ракетки из углеродного волокна стоят 20000-55000 рублей. Можно купить подержанную.

Мячи — специальные для падела с зеленой полосой, стоят 600-1500 рублей за упаковку из трех штук.

Кроссовки — специализированные для падела с усиленной боковой поддержкой и нескользящей подошвой, устойчивой к истиранию об измельченный гранит покрытия. Примерная цена: 8000-16000 рублей.

Одежда — любая спортивная форма (футболка, шорты, юбки, леггинсы, платья), главное — удобство движений. Цена: 2000-5000 рублей.

Аксессуары — напульсники, сменные антискользящие грипы на ручку, повязка на голову, защитные очки.

Полный стартовый комплект обойдется в 30 000-60 000 рублей. Однако многие клубы предоставляют все необходимое в аренду — ракетки (около 500 рублей с человека), мячи. Можно прийти и просто попробовать игру.

Где играть в падел в России

Цель игры — набрать больше очков, чем соперники, отправляя мяч через сетку на сторону корта соперника таким образом, чтобы он не смог его вернуть Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

По данным Федерации падела России, в стране более 200 кортов. Больше всего их в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске.

Адреса всех кортов доступны на официальном сайте Российской федерации падела. Аренда часа игры в будний день стоит 1500-3000 рублей на четверых (375-750 рублей с человека). В выходные и вечером дороже. Многие клубы предлагают пробные занятия с тренером.