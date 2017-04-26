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11:55  26 апреля 2017 4

Глава Тазовского района заявил, что после избиений в школе-интернате «жизнь продолжается»

Глава Тазовского района Александр Иванов заявил, что скандал в гыданской школе никак не отразился на мнении о воспитанникахфото - официальный сайт Тазовского района
новость из сюжета:
В ямальской школе ученики избивают педагогов
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Глава Тазовского района Александр Иванов встретился с учениками гыданской школы-интерната, где ученики избивали педагогов. По версии руководителя, жизнь продолжается и никакого негативного отношения к воспитанникам учреждения у него не появилось.

«Сегодня внимание не только района, но и округа обращено на ситуацию в Гыде. Представители исполнительной власти округа и муниципалитета посетили учреждения социальной сферы села, ознакомились с их деятельностью, есть замечания, предложения. Жизнь продолжается, и исправить ситуацию нужно нам всем вместе», — сказал г-н Иванов, которого цитирует его пресс-служба.

Масштабные проверки в школе-интернате начались после публикации «URA.RU». В редакцию обратились педагоги, которые сообщили о том, что ученики и бывшие воспитанники школы систематически избивают учителей, держат в страхе весь поселок. Кроме того, они обратили внимание на нарушения в обеспечении интерната. Детям не хватает карандашей, туалетной бумаги. Одежда, закупаемая на средства бюджета, крайне низкого качества.

Чиновники окружной администрации проводили проверки, однако их итоги до сих пор публично не озвучены. По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией, почти все доводы жалобы подтвердились.

Единственным видимым итогом стало то, что с поста директора ушла глава школы Оксана Севастеева.

Юлия Фролова
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