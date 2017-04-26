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12:14  26 апреля 2017 3

В ЯНАО фекалии затопили двор жилого дома. ФОТО, ВИДЕО

Коммунальщики уже неделю откачивают нечистоты, но пока безуспешноФото: соцсеть

В Губкинском в ЯНАО весь двор возле двух домов затоплен вытекающей канализацией. В Управляющей компании винят жильцов с незаконными врезками в трубу.

Жители домов 20 и 21 во 2-м микрорайоне жалуются на смрад — весь двор затоплен стоками канализации. Помпа уже неделю откачивает воду и сливает в колодец, но пока безуспешно.

«Фекалии во дворе не по нашей вине, мы сливаем нечистоты в колодец по разрешению „Ямалкоммунэнерго“. Проблема в том, что сейчас паводковый период, талые воды разбавляют фекалии и жидкость во дворе не убывает, — рассказали „URA.RU“ в Управляющей компании „Уютный дом“. — Потоп произошел из-за жителей домов, которые сделали незаконные врезки — у кого-то раковины, у кого-то унитазы — все это сливается под дома. А на 21 доме оборвались наружные канализационные сети, мы откачиваем воду, но пока не можем до них добраться.»

По словам представителя УК, они получили восемь заявлений от граждан, сделавших врезки, и с завтрашнего дня их узаконят. Остальные врезки будут заглушены.

Среди жильцов домов произошел раскол. Часть жителей согласны жить среди фекалий, лишь бы не трогали их самовольные врезки в трубы. Другие жильцы требуют навести порядок.

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Нечистоты залили весь двор, люди жалуются на сильных запах Фото: Соцсеть

Александр Лукманов
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