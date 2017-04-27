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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:55  26 апреля 2017 7

Путин потребовал от министров соблюдения прав москвичей при сносе хрущевок

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Путин призвал кабинет министров к диалогу с обществомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил о необходимости соблюдения прав граждан при расселении московских пятиэтажек. Глава государства подчеркнул, что реализация программы должна проходить при добровольном согласии местных жителей.

«Безусловно, это должно быть сделано такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего, права на собственность», — цитирует президента «Газета.ру».

Путин поручил правительству проработать детали законопроекта, опираясь на мнение граждан: «Права граждан должны быть полностью соблюдены, поэтому я прошу правительство принять во внимание и, работая с депутатами Государственной Думы, обеспечить прохождение такого закона, который бы эти права граждан обеспечивал».

Ранее депутаты Госдумы проголосовали за законопроект о реновации жилья в первом чтении. «Комитет поддерживает концепцию законопроекта и считает очень важной задачу улучшения жилищных условий граждан и формирование нового эстетического облика нашей столицы. Мы считаем, что правительство Москвы этим законопроектом берет на себя огромный объем социальных обязательств», — цитирует «Национальная служба новостей» председателя профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал программу реновации амбициозной и целесообразной, заявив, что сбор на капремонт устаревших пятиэтажек является преступлением.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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