Неизвестный дрон взорвался на границе Казахстана: что случилось
Найденный беспилотник взорвался в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области
Минобороны Казахстана усилило меры безопасности воздушного пространства после взрыва беспилотника. В ведомстве пояснили, что это делается для предотвращения подобных случаев в будущем. Ситуация находится под полным контролем, а специалисты продолжают работу на месте взрыва. Более подробно о том, что известно о происшествии с неизвестным дроном — в материале URA.RU.
Неизвестный дрон взорвался на границе Казахстана
Дрон неизвестного происхождения взорвался в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Об этом сообщило Министерство обороны Казахстана. Фрагменты устройства были найдены на территории границы с Россией. Взрыв произошел в безлюдной местности, пострадавших и разрушений нет. Уточняется, что обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения.
В Казахстане приняли меры после взрыва дрона
Минобороны Казахстана усилило контроль за воздушным пространством страны после взрыва беспилотника в Западно-Казахстанской области, граничащей с Россией. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства, опубликованном в telegram-канале. Подчеркивается, что речь идет о дополнительных мерах по безопасности. Сейчас на месте происшествия продолжают работу сотрудники Минобороны и представители других государственных органов.
Это не первый случай появления БПЛА над Казахстаном
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о пролете десятков украинских беспилотников через воздушное пространство Казахстана. По информации МИД РФ, 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков БПЛА ВСУ над Западно-Казахстанской областью республики.
Захарова призвала мировое сообщество обратить внимание на подобные инциденты и публично дистанцироваться от действий украинского руководства, а также его западных партнеров. Она отметила, что подобные провокации создают риски для безопасности всего Евразийского региона.
Где находится место, где взорвался беспилотник
По данным Минобороны Казахстана, речь идет про Западно-Казахстанскую область. Она находится рядом с Россией, граничит с Оренбургской областью. Там сегодня вводился режим опасности беспилотников. Но в итоге этот регион не подвергся атаке беспилотников .
