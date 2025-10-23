Неизвестный дрон взорвался на границе Казахстана: что случилось

Найденный беспилотник взорвался в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Минобороны Казахстана усилило меры безопасности воздушного пространства после взрыва беспилотника. В ведомстве пояснили, что это делается для предотвращения подобных случаев в будущем. Ситуация находится под полным контролем, а специалисты продолжают работу на месте взрыва. Более подробно о том, что известно о происшествии с неизвестным дроном — в материале URA.RU.

Неизвестный дрон взорвался на границе Казахстана

Дрон неизвестного происхождения взорвался в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Об этом сообщило Министерство обороны Казахстана. Фрагменты устройства были найдены на территории границы с Россией. Взрыв произошел в безлюдной местности, пострадавших и разрушений нет. Уточняется, что обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения.

В Казахстане приняли меры после взрыва дрона

Минобороны Казахстана усилило контроль за воздушным пространством страны после взрыва беспилотника в Западно-Казахстанской области, граничащей с Россией. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства, опубликованном в telegram-канале. Подчеркивается, что речь идет о дополнительных мерах по безопасности. Сейчас на месте происшествия продолжают работу сотрудники Минобороны и представители других государственных органов.

Это не первый случай появления БПЛА над Казахстаном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о пролете десятков украинских беспилотников через воздушное пространство Казахстана. По информации МИД РФ, 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков БПЛА ВСУ над Западно-Казахстанской областью республики.

Захарова призвала мировое сообщество обратить внимание на подобные инциденты и публично дистанцироваться от действий украинского руководства, а также его западных партнеров. Она отметила, что подобные провокации создают риски для безопасности всего Евразийского региона.

Где находится место, где взорвался беспилотник