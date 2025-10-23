Max упростил бизнесу работу в мессенджере

MAX запустил «Платформу для партнеров» для интеграции бизнеса в мессенджер Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Национальный мессенджер MAX открыл «Платформу для партнеров», позволяющую российским компаниям интегрировать свои сервисы прямо в приложение. Бизнес сможет создавать чат-боты, мини-приложения и каналы для продаж и поддержки клиентов без перехода на внешние ресурсы.

«МАХ открыл „Платформу для партнеров“, которая позволяет бизнесу интегрировать свои сервисы в мессенджер: от продажи товаров и приёма платежей — до бронирования путешествий и поддержки клиентов», — говорится в заявлении службы VK. Отмечается, что присоединиться к платформе могут компании, зарегистрированные в России и имеющие свои приложения в RuStore.

В первом этапе проекта участвуют более 500 компаний, включая Ozon, «Магнит», X5, ВТБ и «Альфа-Банк». Для подключения требуется верификация через Госуслуги или аккредитованный банк для подтверждения связи с юридическим лицом.

