Коуч-блогер получил срок за мошенничество и отмывание денег
Суд отправил блогера в колонию на шесть лет
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Блогера Андрея Сидоропуло отправили в колонию на шесть лет за мошенничество и отмывание денег. Об этом сообщили журналисты из Савеловского суда столицы.
«Суд постановил признать Андрея Сидоропуло виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путем)», — передает ТАСС слова судьи. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Вину обвиняемый признал. Отмечается, что он причинил потерпевшим ущерб на 8,3 миллионов рублей.
По данным издания, следствие установило, что блогер опубликовал в интернете платный курс «Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло». Организаторы обещали клиентам быстрый и гарантированный результат, однако обязательства никто не выполнил. На поступавшие от покупателей деньги Сидоропуло купил Lamborghini стоимостью больше 22 миллионов рублей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.