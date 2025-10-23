Коуч-блогер получил срок за мошенничество и отмывание денег

Суд отправил блогера в колонию на шесть лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Блогера Андрея Сидоропуло отправили в колонию на шесть лет за мошенничество и отмывание денег. Об этом сообщили журналисты из Савеловского суда столицы.

«Суд постановил признать Андрея Сидоропуло виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путем)», — передает ТАСС слова судьи. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Вину обвиняемый признал. Отмечается, что он причинил потерпевшим ущерб на 8,3 миллионов рублей.