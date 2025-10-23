Европа готовит «освободительную армию» против Белоруссии

Европа и Украина тренируют бойцов для захвата власти в Белоруссии, заявили в КГБ Фото: Министерство обороны Великобритании

Политические оппоненты белорусских властей формируют на территории Евросоюза так называемую «освободительную армию» — вооруженные структуры численностью до 15 тысяч человек — для возможного силового захвата власти в республике. Об этом сообщил первый зампред Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Сергей Теребов на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.

«Существенные риски для национальной безопасности страны несет подготовка противником силового компонента для захвата власти, в том числе путем создания так называемой белорусской освободительной армии на территории Евросоюза», — заявил Сергей Теребов, его слова передает ТАСС. Зампред КГБ подчеркнул, что данная «армия» будет сформирована по стандартам НАТО и включать от девяти до 15 тысяч человек.

Основу этой структуры должны будут составить незаконные вооруженные формирования, объединяющие граждан Белоруссии, которые действуют на территории Польши, Украины и Литвы, подчеркнул Теребов. Члены этих формирований проходят военную подготовку под видом спортивных мероприятий. Обучение, по данным КГБ, ведут бывшие и действующие военнослужащие НАТО и Украины.

В тренировочную программу входят освоение использования боевых и ударных беспилотников, ведение боевых действий в городской среде, штурм зданий, а также диверсионная работа, включая основы минно-взрывного дела и изготовление самодельных взрывных устройств. Для подготовки используются реальные дроны, стрелковое оружие и макеты стратегических объектов. По информации КГБ, тренировочные лагеря расположены в Польше, Украине, Чехии и странах Балтии.