Внук знаменитого скульптора Зураба Церетели оказался под угрозой банкротства

Сбербанк намерен обанкротить бизнес сына Полтавченко и внука Церетели

Сбербанк намерен инициировать процедуру банкротства двух компаний, принадлежащих внуку скульптора Зураба Церетели и сыну экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Речь идет о ООО «Гео Органикс» и «Гео-Мед», которые производят витамины, биодобавки и косметику под брендом Vibes. Заявления о несостоятельности опубликованы на портале «Федресурс».

Согласно данным портала, Сбербанк уведомил о намерении инициировать процедуру банкротства, но подробности претензий не раскрываются. По информации СПАРК, «Гео-Мед» владеет 100% «Гео Органикс», а основным акционером «Гео-Мед» является Церетели-Махарадзе (62,5%), с долями у Георгия Капанадзе (15%), Юрия Есина (12,5%) и Алексея Полтавченко (10%). Ни банк, ни компании не ответили на запросы «Коммерсанта».

Управляющий партнер АБ «Акцепт» Андрей Крючков поясняет, что после уведомления на «Федресурсе» кредитор обязан подать иск в суд в течение 15 дней, запуская процедуру банкротства. «От подачи заявления до решения суда проходит до трех месяцев, в этот период возможна реструктуризация долга», — отмечает он. Однако, по словам эксперта, процесс может затянуться на годы из-за стадий наблюдения и конкурсного производства.

Юристы указывают, что Сбербанк обычно начинает банкротство через три-шесть месяцев после просрочки, если переговоры не дают результата. «Банки редко заинтересованы в контроле над непрофильными активами, такими как фармацевтика, и предпочитают продавать залоги на торгах», — считает партнер Novator Legal Group Александр Катков. Ведущий юрист АБ КИАП Анна Андреева добавляет, что шансы избежать банкротства малы, так как банки осведомлены о финансовом положении должников.