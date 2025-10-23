Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
23 октября 2025 в 15:33
Россия и Украина провели обмен телами военнослужащими. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный. По его словам, российская сторона передала украинской стороне останки 1000 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В ответ Украина вернула России тела 31 российского военнослужащего.
Комментарии (1)
- патриот23 октября 2025 16:14Странный не равнозначный обмен!
