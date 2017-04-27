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Главные новости Курганской области
09:25  27 апреля 2017 6

Зауральские рыбаки жалуются на массовый мор рыбы. ФОТО

Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, рыба
Погибли тысячи рыб (архивный снимок)Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

О массовой гибели рыбы в озере Карасинское «URA.RU» сообщил житель Юргамыша Николай Бахматов. Он утверждает, что к такому результату привели неправильные действия пользователя озера.

Николай Бахматов предоставил жуткие фото заваленных трупами рыб берегов озера. «Я предупреждал, что нельзя заниматься подледным ловом неводом. Со дна озера поднимается муть, она забивает жабры, рыба задыхается», — рассказал он. Николай Бахматов утверждает, что на его жалобы не реагируют контролирующие органы.

Пользователь озера Геннадий Пичугин заявил, что подобные явления нередко происходят в зауральских озерах. «Сейчас во многих озерах такая ситуация, завтра я выезжаю на место. Ветеринары взяли анализ, он покажет, почему погибла рыба», — пояснил он.

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Вода кишит мертвой рыбой Фото Николая Бахматова

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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