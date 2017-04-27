21:20 26 апреля 2017 3

Игорь Холманских остался недоволен работой вице-губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Холманских с Пономаревым отчитали Высокинского за провальную работу, а тот попытался все свалить на федералов.

Свердловские власти в среду, 26 апреля, получили «выволочку» в полпредстве президента РФ в УрФО. «Наместник» главы государства Игорь Холманских и замгенерального прокурора в УрФО Юрий Пономарев потребовали от вице-губернатора Александра Высокинского устранить провалы в работе системы госзакупок.

«С начала 2017 года наблюдается нестабильность в работе единой информационной системы в сфере закупок. В связи с этим у контрольных органов государственных и муниципальных заказчиков в Свердловской области возникают технические проблемы при размещении документов и информации в этой системе. Указанные обстоятельства не позволяют своевременно и в полном объеме осуществлять государственные и муниципальные закупки. Что сделано, чтобы навести порядок в этой теме?» — задал вопрос окружной прокурор.

Высокинский проблему признал, но постарался переложить ее на федеральных коллег. «Проблема действительно существует и имеет место по всей нашей стране. В первом квартале действительно не работала база данных по размещению контрактов. С апреля система в целом заработала, но есть еще очень крупные нестыковки, и первый квартал мы потеряли. Еще раз подчеркну, что проблема была на уровне коллег, кто работает на федеральном уровне, проблема решалась на уровне Минфина РФ и Минэкономики РФ», — оправдался областной чиновник.

Полпреду доводы Высокинского, однако, не пришлись по душе и он упрекнул вице-губернатора в том, что «в других субъектах с этой проблемой столкнулись и решали ее в рабочем порядке». Попытки регионального чиновника объяснить, как строится работа сейчас, только усугубили ситуацию.

«Ваши авралы могут привести к дальнейшим проблемам. Вы завалите работу по капремонту дорог — кто выиграет эти контракты, непонятно. И естественно, вы не будете готовы к качественному проведению летнего периода — где вы будете закупать, что вы будете закупать и к чему это может привести в этот летний период в части охраны здоровья детей. Это очень серьезный момент. Чтобы ваши шаги не способствовали проведению других совещаний и других мер реагирования», — строго объяснил возможные последствия Юрий Пономарев.

«Последней каплей» оказалось предложение Высокинского доказать свою позицию чуть позже. «У нас общая с вами задача — выполнять обязательства, которые есть, а не позицию отстаивать, потому что вот кто-то что-то там нам помешал. Если бы все делалось как положено — половина бы из сидящих здесь руководителей были бы не нужны — мы для этого с вами и работаем, и зарплату получаем, чтобы преодолевать все эти нестыковки и несуразицы, которые существуют в реальной жизни. Главное — решить, что делать, а мы ищем, кто виноват», — возмущенно и на повышенных тонах выразил свою позицию полпред.

Примечательно, что в общении с присутствовавшими в одной студии с Высокинским первым замглавы администрации Екатеринбурга Алексеем Кожемяко и мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым и полпред, и замгенпрокурора продолжили общаться мягко и понимающе.