21:46 26 апреля 2017 4

Данил Безбородов утверждает, что осужден за преступление, которого не было фото: из личного архива Данила Безбородова

Верховный суд России отказал в передаче на рассмотрение кассационной жалобы на приговор вожатому лагеря «Красные орлы» в Курганской области Данилу Безбородову, осужденному на три года колонии из-за видео с обнаженным ребенком, которое позже репостнула Евгения Чудновец.

«Пока ждем определение из Верховного суда, что бы узнать, чем они мотивировали отказ, — сообщил „URA.RU“ отец вожатого Федор Безбородов, — А потом на основании этого будем обращаться к председателю Верховного суда, в правоохранительные органы, делать депутатские запросы. Чувствую пустоту и неверие во власть и российские законы. Их не соблюдают те, кто обязан соблюдать — судьи», — добавил он.

Данил Безбородов был осужден в 2016 году Катайским районным судом за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, находившегося на отдыхе в детском лагере «Красные орлы». По версии следствия, юноша держал за руки мальчика на трехсекундном видеоролике, пока воспитатель Татьяна Куршева совершала эти действия. За «репост» ролика была позже осуждена воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец.

Сам Данил утверждает, что в момент, когда снимали ролик, его вообще не было в корпусе лагеря. Как заявляют защитники вожатого, все обвинение фактически строится на словах ребенка, который неоднократно проявлял странное поведение. Воспитательница Куршева на суде говорила, что мальчик сам решил показать ей «что он делал дома после просмотра фильма». В настоящее время Данила отбывает срок в колонии №1 города Кургана.

В марте суд отменил приговор Евгений Чудновец, признав за ней право на реабилитацию. Как сообщало «URA.RU», Чудновец уверена в невиновности Безбородова и Куршевой. В апреле Генпрокуратура потребовала провести проверку по делу вожатого.