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Главные новости Пермского края
05:17  27 апреля 2017 3

Спикер пермской Думы напишет предвыборную программу губернатору

Визит губернатора Максима Решетникова в гимназию №17. Пермь, решетников максим
Пока Максим Решетников ездит по региону и знакомится с партактивом, единороссы подобрали своему кандидату ценных помощниковФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Пермские единороссы определились с датой конференции, на которой будет утвержден кандидат в губернаторы от партии власти. А предвыборную программу для него будет готовить специальная рабочая группа во главе со спикером гордумы Юрием Уткиным.

Региональный политический совет «Единой России» накануне решил вопрос о созыве внеочередной конференции, посвященной выдвижению кандидата на выборы губернатора Пермского края. Партийное мероприятие пройдет 5 июня. Делегатам предстоит выбрать сильнейшего из двух участников предварительного голосования — действующего временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова либо депутата Заксобрания Сергея Клепцина.

Совещание ОНФ и зоозащитники, уткин юрий
Юрию Уткину теперь придется ломать голову, чем привлечь избирателей для кандидата в губернаторы
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В работе конференции примут участие члены политсовета и региональной контрольной комиссии, представители местных отделений партии (по одному делегату от трехсот членов «Единой России») — всего порядка двухсот человек.

Кроме того, единороссы сформировали рабочую группу, которая займется подготовкой программы партии на выборах губернатора. Возглавил ее спикер Пермской городской Думы Юрий Уткин, который является заместителем секретаря реготделения по политическому планированию и проектной работе. Также в рабочую группу вошли сотрудники исполнительного комитета партии и члены политсовета.

Выборы губернатора Пермского края пройдут 10 сентября. Другие партии, помимо «Единой России», еще не объявили о выдвижении своих представителей в качестве кандидатов. О намерении участвовать и победить в кампании открыто заявил только лидер движения «Выбор», экс-депутат Заксобрания Константин Окунев. Политик сейчас ведет переговоры с партиями на предмет своего выдвижения.

Стефан Савелли
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