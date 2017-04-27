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Главные новости Пермского края
11:52  27 апреля 2017 0

Депутат Госдумы от Прикамья повторно рискует лишиться мандата

Губернатор Решетников в Кизеле и Губахе. Пермь, Бурнашов Алексей
Бурнашову обещают новые неприятные судебные тяжбыФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Госдумы-2016 от Пермского края
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Депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова ждут новые судебные тяжбы. Его противник — общественный деятель Ирина Волынец — сообщила «URA.RU», что будет повторно требовать лишить мандата парламентария.

Лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец намерена инициировать новые судебные разбирательства в отношении депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Бурнашова, которому она уступила на выборах в сентябре прошлого года в Чусовском одномандатном округе. Общественница добивается отмены результатов кампании, потому что у Бурнашова обнаружилась доля в чешской фирме, о которой не знали избиратели. Однако в январе исковые требования отклонил Пермский краевой суд, а 19 апреля решение подтвердил и Верховный суд РФ.

Ирина Волынец не оставит в покое бывшего соперника на выборах
Фото со страницы Ирины Волынец в Facebook

Волынец пояснила, что в ходе судебного процесса к делу не были приобщены доказательства в ее пользу. Также, по словам собеседницы, прокурор рекомендовал ей требовать досрочного сложения полномочий Бурнашова в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

«Мы изучим аргументацию суда и, отталкиваясь от нее, примем решение, как быть дальше. Суд не удовлетворил ходатайство о приобщении доказательств, что дает основания подать исковое заявление по вновь открывшимся обстоятельствам», — отметила Волынец.

Как утверждает общественница, на территории Чусовского округа был проведен соцопрос, который показал, что большинство респондентов не стали бы голосовать за Алексея Бурнашова, если бы знали о наличии у него доли в зарубежной компании.

Статья по теме
Всероссийский прецедент! Депутат Госдумы признал зарубежные активы

Ирина Волынец ранее обращалась в Пермский краевой суд с просьбой признать недействительными результаты кампании. Общественнице удалось выяснить, что ее конкурент-единоросс Алексей Бурнашов имел зарубежный актив в виде доли в чешской фирме, от которой избавился лишь после избрания.

В январе в ходе судебного заседания выяснилось, что Бурнашов не уведомил о своей чешской фирме Избирательную комиссию Пермского края и партию «Единая Россия» — соответственно, информация была скрыта и от избирателей. А представитель депутата признал тот факт, что у парламентария был зарубежный актив, но политик на протяжении восьми лет не знал о существовании этого юридического лица. Суд же пришел к выводу, что достаточных оснований для отмены результатов выборов нет.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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