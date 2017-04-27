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27 апреля 2017
13:01  27 апреля 2017 16

В окружении Ходорковского ответили на обвинения в финансировании оппозиции

Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
В окружении экс-главы "ЮКОСа" признались, что он продолжает финансировать ряд проектов в РоссииФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Михаил Ходорковский продолжает поддерживать различные общественно-политические организации в России. Такое заявление «URA.RU» в четверг, 27 апреля, сделал пресс-секретарь экс-главы «ЮКОСа» Ольга Писпанен.

«Смею вас заверить, что, конечно же, Михаил Борисович всячески поддерживает, как и раньше, до посадки, так и и сейчас, после посадки, разные общественно-политические организации в стране», — сказала представительница Ходорковского.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что структуры, подконтрольные Михаилу Ходорковскому через фирму, зарегистрированную в Чехии, потратили в 2015 году на поддержку оппозиционных проектов, в том числе Алексея Навального, около 40 миллионов рублей по курсу на тот момент.

В частности, отмечалось, что чешские структуры Михаила Ходорковского поддерживают «Открытые выборы» — электоральный проект «Открытой России». Также в оказавшемся в распоряжении СМИ финансовом отчете фигурирует и проект, аффилированный с Навальным.

Писпанен назвала данные публикации «единой кампанией против „Открытой России“». «Не получилось громко пукнуть в воду — чуть-чуть выпустили воздух», — резюмировала собеседница «URA.RU».

Михаил Белый
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