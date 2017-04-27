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27 апреля 2017
26 апреля 2017
25 апреля 2017
13:11  27 апреля 2017 4

Отменой льгот в Сургуте займется уполномоченный по правам человека

Лица. Сургут, стребкова наталья
Стребкова попросила паузу, чтобы вникнуть в ситуацию в СургутеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в ХМАО-Югре Наталья Стребкова пообещала разобраться в ситуации, сложившейся в Сургуте, где отменили льготы в детсадах для многодетных семей и ветеранов боевых действий. Об этом омбудсмен заявил на заседании региональной Думы, комментируя вопрос депутата от фракции ЛДПР Виктора Сысуна, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Наталья Стребкова сообщила, что узнала о ситуации в Сургуте из социальных сетей и ей потребуется время, чтобы вникнуть в происходящее.

Общественники Сургута хотят провести акцию протеста против отмены льгот. С 1 июля будет упразднена 50-процентная льгота для многодетных семей и ветеранов боевых действий. Митинг запланирован на 8 мая у памятника воинам-интернационалистам — с 11:00 до 12:00. По словам общественников, они направили официальное уведомление о проведении митинга на имя городской администрации. Ответа пока нет.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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