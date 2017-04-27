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27 апреля 2017
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25 апреля 2017
24 апреля 2017
15:40  26 апреля 2017 2

В Сургуте — акция протеста. На улицы выйдут ветераны Чечни и Афганистана

Митинг партии
Жители Сургута планируют опротестовать решение мэрии отменить льготыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Общественники Сургута намереваются провести акцию протеста против отмены льгот в детсадах для многодетных семей и ветеранов боевых действий. Митинг запланирован на 8 мая у памятника воинам-интернационалистам — с 11:00 до 12:00. Об этом в среду, 26 апреля, «URA.RU» сообщили в региональной общественной организации «Содружество», которая выступает организатором мероприятия.

По словам общественников, они направили официальное уведомление о проведении митинга на имя городской администрации. Ответа пока нет.

В мэрии Сургута на момент подготовки материала ситуацию прокомментировать не смогли.

Ранее детские сады Сургута, ссылаясь на постановление местной администрации, уведомили родителей о том, что с 1 июля 2017 года будет упразднена 50-процентная льгота для многодетных семей и ветеранов боевых действий. Освобождение от уплаты за услуги дошкольного образования в 50% сохранят лишь семьи, один из родителей которых инвалид I и II групп, малоимущие, а также воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Известие вызвало широкий общественный резонанс.

Эльдар Булатов
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