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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:35  27 апреля 2017 66

Предсказана дата начала Третьей мировой войны

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв., взрыв
Ядерная война уничтожит целые народыФото: Maxwell Hamilton/Flickr

В Интернете на форуме конспирологов пользователи собрали накопленные в Сети факты и догадки, подтверждающие, что мир находится в серьезной опасности. Завсегдатаи форума подчеркивают, что в мире произошло несколько знаковых событий, доказывающих, что мир находится в шаге от апокалипсиса.

В апреле в крупных мегаполисах США Нью-Йорке и Нью-Джерси прошли масштабные учения на случай ядерной атаки. Ранее американцы атаковали сирийскую авиабазу. Также наблюдается постоянно растущее напряжение в отношениях между Вашингтоном и Северной Кореей. При этом российские стратегические бомбардировщики облетели Аляску, пишет издание «Дни.ру».

Несколько дней назад португальский ясновидящий Горацио Вильегас сообщил точную дату начала Третьей мировой войны, увидев на днях пророческий сон, в котором шары из огня падали с неба на землю, а люди в панике пытались спрятаться от разрушений. Эти шары, по мнению Горацио, являются ядерными бомбами.

Ясновидящий уверен, что Третья мировая война начнется 13 мая 2017 года, в столетнюю годовщину последнего явления Девы Марии в португальском городе Фатима. Закончатся боевые действия 13 октября этого же года, однако многие не доживут до этой даты, так как уничтожение грозит целым народам.

Отметим, что многие прогнозы ясновидящего, озвученные ранее, сбывались. Так, еще в 2015 году Горацио предсказал, что президентом США станет Дональд Трамп, а также то, что американский лидер нападет на Сирию, после чего испортит отношения с Россией, КНДР и Китаем.

Лев Истомин
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