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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:09  27 апреля 2017 9

В СК заявили, что Ту 154 упал в Черное море не из-за перегруза

Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, свечи, икона, мемориал, траур, богородица
Согласно данным СМИ, люди погибли из-за перегрузаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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В Следственном комитете РФ прокомментировали новую версию крушения Ту-154 в Черном море, изложенную в СМИ. Накануне «Газета.ру» со ссылкой на экспертов сообщала о том, что причиной катастрофы стал перегруз самолета.

В СК эту версию опровергли. «Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна Ту-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела», — заявил официальный представитель СК Светлана Петренко, пишет ТАСС.

Петренко добавила, что окончательное решение по уголовному делу можно будет принять только после того, как проведут комплекс летно-технических экспертиз. Представитель СК в очередной раз подчеркнул, что гипотезы о версиях крушения самолета, которые публикуются в СМИ, «не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов».

Версию о том, что самолет Минобороны рухнул из-за перегруза, о котором не знали пилоты, «Газета.ру» опубликовала накануне. По данным экспертов, слова которых приводили журналисты, при взлете с аэродрома Чкаловский самолет весил около 99 тонн, включая 24 тонны топлива. После дозаправки борта в Адлере вес увеличился до 110 тонн. Однако экипаж лайнера не знал о перегрузе и взлетал, исходя из стандартного веса самолета. Когда летчики догадались, что с самолетом что-то не так, они попытались вернуться на аэродром вылета, чтобы сесть на другую, меньшую по размеру взлетно-посадочную полосу в Адлере. По мнению экспертов, именно этим можно объяснить последние действия пилотов.

Самолет Минобороны РФ потерпел крушение 25 декабря по дороге в Сирию после дозаправки в Сочи. На борту были 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова. Никто не выжил.

Наталия Вершинина
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