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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Курганской области
17:54  27 апреля 2017 1

Полторы сотни человек выйдут на оппозиционную акцию в Кургане

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, митинг
На мероприятии ждут 150 человекФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане в городском саду в субботу, 29 апреля, в 14:00 пройдет оппозиционный пикет. Власти согласовали его проведение в специально отведенном для митингов и собраний месте в центре парка, сообщил «URA.RU» организатор акции Михаил Кузовков.

Предполагаемое количество участников, указанное в заявке — 150 человек.

В этот день во многих регионах планировался митинг «Открытой России», однако в связи с тем, что эта организация официально внесена в список нежелательных, было размещено предупреждение о том, что все эти акции будут считаться незаконными.

«У нас нигде нет указания на „Открытую Россию“, если они появятся, это будет провокация», — отметил Михаил Кузовков.

Татьяна Жаткина
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