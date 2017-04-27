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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
17:56  27 апреля 2017 7

Презентованы новые тарифы на коммунальные услуги в Тюмени. Полный расчет для разных ситуаций

Апартаменты «Огни Екатеринбурга». Абакумова Надежда, коммуналка, платежи, водоснабжение, жкх, счетчики
Тарифы в Тюмени поднимутсяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Совокупная стоимость коммунальных услуг в Тюмени увеличится, но не превысит 5,4%. Такие ограничения роста платы установлены на федеральном и региональном уровнях. Разницу в первом полугодии возместит областной бюджет, из него будет затрачено 900 млн рублей, рассказал на пресс-конференции в четверг, 27 апреля, директор регионального департамента тарифной и ценовой политики Евгений Карташков.

Чтобы пояснить рост тарифов, Евгений Карташков привел пример. Он рассчитал платеж за коммунальные услуги на квартиру в 54 кв. м, где проживают 3 человека. Получилось, что летом плата вырастет на 123 рубля, а зимой — на 217 руб. «В целом, в Тюмени стоимость коммунальных услуг для потребителей останется одной из самых низких в УрФО. Например, в Кургане или Екатеринбурге совокупный платеж будет выше», — заверил директор департамента.

Он пояснил каждый из тарифов. Так, при тарифе 33,29 руб. за водоснабжение тюменцы фактически будут оплачивать холодную воду из расчета 28,8 руб. То есть фактически стоимость воды вырастет на 1,48 руб. за куб, остальное покроет бюджет.

За электроэнергию горожане с электроплитами будут платить 1,88 руб. за кВт/час. А с газовыми тариф составит 2,68 руб. кВт/час.

На тепло тариф для всех домовладений будет один. Он равен 1 тыс. 610,68 руб. за Гкал. Тюменцы, получающие тепло от магистральных сетей, будут платить больше на 44,76 руб., а для пользователей распределительных сетей и котельных плата вырастет на 61,23 руб. за Гкал.

Владимир Балтунов
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