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28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
08:50  28 апреля 2017 0

В Екатеринбурге военного следователя подозревают во взятке: деньги вымогал с сержанта

Следователь угрожал военнослужащему (на фото) возбудить уголовное дело за наркотикиФото: со страницы героя публикации в соцсетях

Военно-следственное управление Центрального военного округа проводит проверку по заявлению военнослужащего из 32-го военного городка Екатеринбурга о том, что сотрудник военного следственного отдела от екатеринбургского гарнизона вымогал у него взятку. Об этом «URA.RU» стало известно от источника, близкого к следствию.

24 апреля 2017 года сержант родом из Омской области, проходящий службу в воинской части, дислоцированной в 32 военном городке, написал в военную прокуратуру заявление. В отношении молодого человека сейчас проводится проверка: следствие решает, возбудить или нет против него уголовное дело по статье «наркотики». По рассказу военнослужащего, следователь Михаил Марков потребовал с него 100 000 рублей, угрожая привлечением к уголовной ответственности. После этого сержант и обратился в прокуратуру.

Если дело против следователя возбудят, сержант (на фото) из подозреваемого превратится в пострадавшего
Фото: со страницы героя публикации в соцсетях

Поскольку в действиях следователя усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки должностным лицом), в тот же день заявление военнослужащего было переправлено в вышестоящей следственный орган — Военное следственное управление СК России по Центральному военному округу. В отношении следователя Маркова начата проверка, контроль за ней осуществляет военная прокуратура.

Получить официальный комментарий уполномоченных органов к моменту публикации не удалось: ответственный за СМИ в прокуратуре Центрального военного округа Денис Звягинцев потребовал направить ему письменный запрос, а пресс-атташе Военного следственного управления ЦВО Алексей Садовский не отвечал по городскому телефону и сбрасывал звонки на свой мобильный телефон. Однако в редакции «URA.RU» имеется подтверждение факта проводимой проверки в отношении военного следователя по поводу вымогательства им взятки.

Андрей Гусельников
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