22:25 27 апреля 2017 3

Зонд пролетел между Сатурном и его кольцами и сделал уникальные снимки ФОТО: Pixabay

Межпланетная автоматическая станция «Кассини» вышла на орбиту вокруг Сатурна, и в четверг, 27 апреля, совершила первый проход между планетой и ее кольцами. Она прислала фотографии гигантских ураганов в верхних слоях атмосферы. Снимки опубликованы в Twitter NASA.

Накануне зонд пролетел между Сатурном и его кольцами. Для защиты от материала колец была развернута антенна «Кассини», из-за чего связь с Землей временно прервалась, однако была восстановлена сегодня утром. «Кассини» прислал на Землю фотографии Сатурна, его спутников и колец. Разрешение новых снимков примерно в 10 раз лучше всех сделанных ранее, сообщает «Национальная служба новостей».

Как рассказал информагентству Nation News астроном Дмитрий Кононов, ни один космический аппарат ранее не долетал до такого места.

«Кассини собрал массу данных о системе Сатурна. Это гигантское количество новых данных, причем, собранных на месте. Это позволит подтвердить предположения, которые раньше были только в теории, к примеру, что на спутнике Сатурна Энцеладе под толстой ледяной коркой есть океан. И там могут быть так называемые черные курильщики — это такие источники, выбрасывающие воду черного цвета» — пояснил Кононов.

Всего планируется совершить еще 21 такой «нырок» «Кассини» для изучения гравитационного и магнитного полей Сатурна, а также анализа состава колец. Это должно помочь установить их возраст.

Миссия «Кассини» стала самой успешной программой НАСА по исследованию планеты Солнечной системы. Основная цель проекта заключается в исследовании Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана, уточняет «Лента.ру». Миссия запущена 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде и 1 июля 2004-го вышла на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника Cassini отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана.