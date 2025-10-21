«Единая Россия» подвела итоги трехлетней работы в Донбассе

Отделения партии «Единая Россия» три года назад открылись в ДНР и ЛНР Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Три года назад в ЛДНР были созданы региональные отделения партии «Единая Россия». За прошедшее время организация в Донбассе превратилась в значимую структуру, объединившую свыше 182 тысяч активистов и 1207 первичных ячеек. Представители партии занимаются рассмотрением обращений граждан, собирают инициативы для народной программы и следят за выполнением задач на местах. Как сообщил секретарь Луганского регионального отделения, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, в рамках народной программы в 2023 году было собрано 85 тысяч предложений, касающихся ремонта и восстановления ключевых социальных объектов.

«По народной программе в 2023 году мы собрали 85 тысяч предложений жителей, которые касались ремонта и восстановления важных социальных объектов, дорог, сохранения исторической и культурной памяти, здравоохранения и других сфер жизни. Большая часть из них уже выполнена, и в этом очень помогли наши регионы-шефы», — заявил Мирошниченко. Его слова приводятся на сайте партии.

Под руководством представителей партии в ЛНР были восстановлены порядка четырех тысяч объектов инфраструктуры, а также отремонтировано более тысячи километров автомобильных дорог. В ДНР возведено свыше 2 200 километров автодорог и восстановлено более 62 километров железнодорожных линий. Как сообщил секретарь Донецкого регионального отделения партии, глава республики Денис Пушилин, за указанный период были проведены ремонтные работы в 457 многоквартирных домах, 746 образовательных учреждениях, 477 детских садах, а также в культурных объектах, спортивных и медицинских учреждениях.

Важную роль в оказании помощи населению сыграли общественные приемные партии, через которые за последние три года было решено свыше 215 тысяч обращений жителей Донбасса. Среди наиболее востребованных услуг — выдача российских паспортов, оформление пенсионных выплат, верификация сим-карт и другие вопросы. По словам Пушилина, в республике удалось удовлетворить более 186 тысяч обращений граждан. Одним из приоритетных направлений деятельности региональных отделений остается оказание гуманитарной поддержки жителям и участникам спецоперации. В частности, в ДНР представители партии с августа текущего года передали почти 37 тысяч литров питьевой воды, поступающей из различных регионов страны, почти трем тысячам пожилых и маломобильных граждан. Луганские активисты в рамках акции «Zа Победу» доставили на передовые позиции около 700 тонн гуманитарных грузов.

Как уточнил Денис Мирошниченко, за три года через центры помощи «Единой России» участникам СВО было направлено порядка 500 тонн гуманитарной помощи, а с начала текущего года более 340 тонн помощи получили социально незащищенные категории населения, многодетные семьи и граждане, пострадавшие в результате боевых действий. Наиболее масштабно гуманитарные инициативы реализуются на прифронтовых территориях ЛНР, где функционирует 17 центров помощи «Единой России», ежемесячно принимающих порядка 90 тысяч обращений.

В ДНР партия реализует значимые для региона проекты, такие как «Старшее поколение», «Выбор сильных», «Женское движение Единой России» и другие, что способствует вовлечению жителей всех возрастных групп в социально значимую деятельность, развитию массового спорта, формированию здорового образа жизни и возрождению Донбасса. Региональное отделение партии является крупнейшим в стране по численности.

«Мы не словом, а делом показали, что Донбасс — это сила, единство и непоколебимая воля к Победе! Дорогие однопартийцы, благодаря вашей работе жители чувствуют себя частью большой страны, могут реализовать свои возможности и видеть перспективу для себя и своих детей», — резюмировал глава ДНР.