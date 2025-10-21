Россия готовится к масштабным маневрам НАТО по ядерному сдерживанию
Песков заявил, что подобные учения всегда находятся в центре внимания ВС РФ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проведение крупных маневров Североатлантического альянса, направленных на отработку вопросов ядерного сдерживания. По его словам, такие мероприятия неизменно вызывают пристальное внимание российского военного руководства.
«Подобные учения всегда находятся в центре внимания наших военных. Разумеется, тщательно анализируются сценарии и цели таких мероприятий. Мы принимаем соответствующие меры для укрепления своего оборонительного потенциала», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU.
Учения НАТО «Стойкий полдень» начались 13 октября 2025 года. Цель маневров заключается в проверке боеготовности ядерных сил Альянса. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что мероприятие заранее запланировано, не связано с текущими международными событиями и предполагает использование исключительно учебных средств, исключив применение реального ядерного оружия.
