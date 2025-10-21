Politico: ЕС выделят Киеву репарационный кредит для уступок со стороны России

ЕС намерен выделить Киеву «репарационный кредит» Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Европейский союз планирует предоставить Украине так называемый «репарационный кредит», который будет профинансирован за счет замороженных российских активов. По информации издания Politico, на этот шаг ЕС намерен пойти до проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште, чтобы оказать давление на Москву ради уступок.

«Россияне делают ставку на нашу усталость от войны, но репарационный кредит может показать России, что Украина будет финансово жизнеспособна в течение следующих двух-трех лет», — сказал изданию дипломат ЕС на условиях анонимности. В то же время, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что Штаты не выражают заинтересованности в участии в инициативе по использованию замороженных российских активов для предоставления кредита Украине.