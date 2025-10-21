Британские медиа запустили кампанию против любых переговоров между Москвой и Вашингтоном Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Лондон предпринимает активные шаги, направленные на срыв возможной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Будапеште. По мере приближения предполагаемой даты переговоров давление со стороны Великобритании и ее партнеров, по мнению политического обозревателя турецкой газеты Cumhuriyet Дениза Берктай, будет только усиливаться.

Как отмечает журналист, после недавних переговоров между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Штатах британские СМИ инициировали кампанию, цель которой — подорвать доверие к любым переговорам между Москвой и Вашингтоном. Берктай указывает, что вскоре после этого в американских изданиях появились материалы, согласно которым лидер США якобы оказывал давление на Зеленского с требованием предпринять шаги к сближению с Россией. По его мнению, подобная информационная атмосфера создавалась целенаправленно.

«Несомненно, Великобритания таким образом стремится сорвать возможную встречу Трампа и Путина», — приводит издание оценку Дениза Берктай. Журналист также уверен, что саммит в Будапеште с самого начала столкнется с серьезным внешним давлением.

Продолжение после рекламы

Любые попытки установить контакт между российским и американским лидерами будут подвергаться критике. Она будет исходить со стороны европейских столиц, в первую очередь Лондона, так и со стороны представителей Демократической партии США.